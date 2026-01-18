logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karlos Alkaraz položio težak test na Australijan openu: "Baš sam ovako želio"

Karlos Alkaraz položio težak test na Australijan openu: "Baš sam ovako želio"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Španac Karlos Alkaraz poslije borbe u tri seta plasirao se u narednu rundu Australijan opena.

Karlos Alkaraz plasirao se u 2. kolo Australijan Opena Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz plasirao se u 2. kolo Australijan opena, pošto je bio bolji od domaćeg igrača Adama Voltona 6:3, 7:6(2), 6:2. Nije u Australijanac napravio previše problema, iako smo u drugom setu gledali taj-brejk,ali, ako je suditi po prvom meču, Alkaraz je spreman za karijerni slem.

Sjajno se kretao, sjajno servirao, a jedan poen se posebno izdvojio. Neočekivano mu je Volton napravio problem na mreži, ali je krajnjim naporima uspio da uhvati volej i izazove erupciju na "Rod Lejver areni".

 Alkaraza sada čeka duel sa Janikom Hanfmanom koji je pobijedio Zakarija Svajdu u četiri seta sa 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (3).

Kako je zadovoljan Alkaraz?

Španski teniser kaže da je ovo bio upravo onakav izazov kakav mu je bio potreban na startu nove sezone.

"Nije bio lak prvi meč, ali sam trenirao zaista dobro i imao sam veoma jasan plan igre. Bio je to meč uspona i padova, sa nekim veoma dobrim trenucima i drugima gdje nisam bio tako dobar, i nekim teškim situacijama, ali mislim da je prilično dobro prevazići teške situacije u svom prvom meču", rekao je Alkaraz i dodao:

"Generalno, prošlo je veoma dobro: tri seta i srećan sam što sam ostvario svoju prvu pobjedu u sezoni. Samo mi je bio potreban ritam meča. Malo po malo, počeo sam da se osjećam dobro tokom meča. Volton je odigrao odličan meč, a ja više volim da diktoram tempo i da imam dobar ritam", rekao je svjetski broj jedan.

Ako prođe Hanfamana, Alkaraza čeka Korentin Mute ili Sebastijan Korda. U osmini finala bi mogao na Toma Pola ili Davidoviča Fokinu. Prema projektovanom žrijebu u četvrtfinalu bi išao na Aleksandera Bublika. Potencijalni rivali su polufinalu su Danil Medvedev, Aleksander Zverev i Feliks Ože-Alijasim, dok bi u finalu mogao na Janika Sinera ili Novaka Đokovića.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC