Skupljačica lopti se onesvijestila zbog katastrofalne vrućine u Melburnu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Teniserka Zejnep Sojnes pomogla je skupljačici lopte da se ne onesvijesti tokom meča prvog kola Australijan opena.

Skupljačica lopti se onesvijestila zbog katastrofalne vrućine u Melburnu Izvor: Screenshot/Twitter/@FanAnisimova

U meču prvog kola Australijan opena u kojem su se sastale Ekatarina Aleksandrova iz Rusije i Turkinje Zejnep Sojnes dogodio se nesvakidašnji trenutak. Jedna od skupljačica lopti nije se dobro osjećala, ali su joj u pomoć brzo pritekli sudija i 112. igračica svijeta.

Pri rezultatu 7:5 za Sojnes i zaostatku od 5:3, teniserka iz Turske primijetila je da djevojka pored aut-linije ne izgleda dobro. Mlada skupljačica lopti klatila se dok se trudila da mirno stoji, ali bilo je očigledno da se ne osjeća dobro zbog sunčanice. Brzo je u pomoć pritekla Turkinja, istovremeno je sa stolice sišao i sudija i oboje su pomogli djevojci.

Pogledajte trenutak kad je Turkinja pomogla skupljačici lopti: 

Turkinja ju je odvela u zaklon od sunca, gdje je djevojka sela i oporavila se. Pomogla joj je tako što ju je skupljačica lopti zagrlila, a Zejnep ju je bukvalno odnijela do mjesta gdje bi mogla da sjedne, ali se djevojka u tom trenutku onesvijestila. 

Srećom, Turkinja je bila pribrana i uz pomoć osoblja turnira djevojci se ukazana pomoć. Temperature u Melburnu narednih dana dostizaće i 30. podiok, te je jasno da se sličnih situacija biti i u nastavku takmičenja. 

Na kraju, Turkinja je i odnijela pobjedu u meču u kojem nije bila favorit. Savladala je 11. igračicu svijeta iz Rusije rezultatom 2:1 (7:5, 4:6, 6:4) i tako zakazala susret u drugom kolu Australijan opena sa boljom iz meča Elizabet Mandlikili i Ana Bondar.

01:14:27
Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić)
Izvor: MONDO
 (MONDO)

Tagovi

Australijan open Tenis

