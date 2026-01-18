Skupljačica lopti se onesvijestila zbog katastrofalne vrućine u Melburnu

Teniserka Zejnep Sojnes pomogla je skupljačici lopte da se ne onesvijesti tokom meča prvog kola Australijan opena.
U meču prvog kola Australijan opena u kojem su se sastale Ekatarina Aleksandrova iz Rusije i Turkinje Zejnep Sojnes dogodio se nesvakidašnji trenutak. Jedna od skupljačica lopti nije se dobro osjećala, ali su joj u pomoć brzo pritekli sudija i 112. igračica svijeta.
Pri rezultatu 7:5 za Sojnes i zaostatku od 5:3, teniserka iz Turske primijetila je da djevojka pored aut-linije ne izgleda dobro. Mlada skupljačica lopti klatila se dok se trudila da mirno stoji, ali bilo je očigledno da se ne osjeća dobro zbog sunčanice. Brzo je u pomoć pritekla Turkinja, istovremeno je sa stolice sišao i sudija i oboje su pomogli djevojci.
Pogledajte trenutak kad je Turkinja pomogla skupljačici lopti:
Zeynep helped the ball girl, who had problems due to the heat, to come to the side. Australian heat can be really dangerous.pic.twitter.com/UIdOqf08nj— AnisimovaFan (@FanAnisimova)January 18, 2026
Turkinja ju je odvela u zaklon od sunca, gdje je djevojka sela i oporavila se. Pomogla joj je tako što ju je skupljačica lopti zagrlila, a Zejnep ju je bukvalno odnijela do mjesta gdje bi mogla da sjedne, ali se djevojka u tom trenutku onesvijestila.
Srećom, Turkinja je bila pribrana i uz pomoć osoblja turnira djevojci se ukazana pomoć. Temperature u Melburnu narednih dana dostizaće i 30. podiok, te je jasno da se sličnih situacija biti i u nastavku takmičenja.
Na kraju, Turkinja je i odnijela pobjedu u meču u kojem nije bila favorit. Savladala je 11. igračicu svijeta iz Rusije rezultatom 2:1 (7:5, 4:6, 6:4) i tako zakazala susret u drugom kolu Australijan opena sa boljom iz meča Elizabet Mandlikili i Ana Bondar.
Bonus video:
(MONDO)