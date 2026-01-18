logo
Odličan start Damira Džumhura na Australijan openu

Odličan start Damira Džumhura na Australijan openu

Autor Nebojša Šatara
Najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur (ATP 66) na sjajan način započeo je nastup na Australijan openu.

Damir Džuhmur prošao u drugo kolo Australijan opena Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Prvi reket BiH je na u prvom kolu grend slema u Melburnu rutinski savladao Kanađanina Lajama Dreksla (ATP 145) sa 3:0, u setovima 7:5, 6:0 i 6:4.

Prvi set donio je najviše neizvjesnosti. Džumhur je rano napravio brejk, ali je Dreksl uspio da se vrati i izjednači na 2:2. Ipak, u ključnim trenucima Kanađanin je popustio, a Damir je iskoristio drugu brejk-loptu pri rezultatu 6:5 i sa 7:5 poveo u setovima.

Nakon toga, uslijedila je potpuna dominacija bh. tenisera. U drugom setu Džumhur nije prepustio rivalu nijedan gem i ubjedljivo ga dobio sa 6:0, da bi u trećem sa dva oduzeta servisa protivnika, stigao do konačnog trijumfa - 6:4.

U drugom kolu Australijan opena Džumhura očekuje znatno teži zadatak, pošto će snage odmjeriti sa Argentincem Franciskom Ćerundolom (ATP 20), 18. nosiocem turnira. Ćerundolo je takođe sigurno prošao prvu rundu, pobijedivši Kineza Ženga sa 3:0 u setovima, a prošle godine je dva puta savladao Džumhura.

(MONDO)

