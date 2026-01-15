Žrijeb "pomilovao" Džumhura: Damir protiv Kanađanina na startu Australijan opena!

Najbolji bh. teniser imao sreće na žrijebu Australijan opena.

Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Nakon obavljenog žrijeba Australijan opena jasno je da Novak Đoković može da se sastane sa Janikom Sinerom u polufinalu, kao i da Olga Danilović nije imala sreće, pošto je za protivnika dobila Venus Vilijams, a znamo i koga je dobio najbolji bh. teniser Damir Džumhur.

On je imao dosta sreće pošto je za protivnika u prvom kolu dobio Lajama Dreksla. Kanađanin je do glavnog žrijeba stigao kroz kvalifikacije, a trenutno je 145. igrač svijeta.

Njegov najbolji renking je 113. mjesto na ATP listi, koje je zabilježio u julu prošle godine.

Ovo će biti prvi međusobni duel Džumhura i Dreksla, a ukoliko prođe Kanađanina bh. teniser će se u narednom kolu sastati sa boljim iz duela Fransiska Ćerundola i Žižena Žanga.