Olgi sreća okrenula leđa u Melburnu: Dobila paklen žrijeb, čeka je sedmostruka grend slem šampionka

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Olga Danilović dobila je najteži mogući žrijeb na Australijan openu i na startu je čeka legendarna Venus Vilijams, a ako je savlada ide na trećeg favorita Koko Gof...

Olga Danilović protiv Venus Vilijams na Australijan openu Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Olga Danilović dobila ja najteži mogući žrijeb na Australijan openu. Sreća joj je okrenula leđa i čeka je pravi "pakao" u Melburnu. Teže definitivno nije moglo za jedinu srpsku prestavnicu u ženskom singlu na prvom grend slemu sezone.

U prvom kolu igraće protiv legendarne Venus Vilijams koja je dobila specijalnu pozivnicu. Amerikanka ima 45 godina i izvjesno je da će imati ogromnu podršku publike. Ukoliko uspije da je savlada, čeka je (ne)moguća misija u vidu trećeg favorita - Koko Gof. Američka teniserka je jedna od onih koju mnogi vide kao ozbiljnog kandidata za titulu u Melburnu što je dovoljan pokazatelj šta Olgu čeka.

Ako ništa drugo, u slučaju da napravi senzaciju i da je izbaci, preuzela bi njen dio žrijeba u nastavku takmičenja. Što se tog dijela "kostura" tiče, tu je prva teniserka svijeta Arina Sabalenka, dok je Iga Švjontek na potpuno suprotnoj strani.

Venus Vilijams Australijan open Tenis

