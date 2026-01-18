logo
Urlik Olge Danilović još odzvanja Malburnom: Proradio srpski inat kad je najpotrebnije, ali čeka je pakao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpska teniserka Olga Danilović nastaviće svoj put na Australijan Openu.

Urlik olge danilovic poslije pobjede na australijan openu Izvor: eurosport

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo Australijan opena, pošto je poslije velike drame savladala legendarnu Venus Vilijams sa 6:7, 6:3, 6:4. Amerikanka koja je dobila specijalnu pozivnicu za učešće na prvom grend slemu u sezoni, imala je publiku na svojoj strani, a onda su godine i srpski inat učinili svoje.

Srpkinja jeste oscilirala, ali je odigrala dva dominantna seta i režirala preokret u Melburnu, a onda proslavila u prepoznatljivom maniru. Prvo se udarila pesnicom u grudi, a onda iz sveg glasa povikala "Idemooooooo". Njen urlik je čuo ceo Melburn.

Pogledajte

00:37
Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams
Izvor: Eurosport
Težak žrijeb za Olgu

Srpkinju u drugom kolu čeka bolja iz duela Koko Gof ili Kamile Rahimove. U potencijalnoj trećoj rundi bi joj rivalka bila Marketa Vondrušova, dok bi u osmini finala igrala protiv Eme Navaro. Naravno, ukoliko bi favoriti opravdali očekivanja, a Olga definitivno to nije ni u jednom od duela.

Ako gledamo još unaprijed, u četvrtfinalu bi igrala protiv Mire Andrejeve, polufinale sa Arinom Sabalenkom, a u finalu bi to bila Iga Švjontek.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Novak Đoković čestita Božić
Izvor: Instagram/djokernole
(MONDO)

