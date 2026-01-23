"Nemojte mene da poredite s Đokovićem": Vavrinka je ovo jasno i glasno morao da kaže

Sten Vavrinka je veteran i svi pričaju o njemu na Australijan openu, ali ističe da ne treba da bude u istom košu kao Novak Đoković.

Švajcarski teniser Sten Vavrinka ima 40 godina i u svom posljednjem nastupu na Australijan openu napravio je sjajan rezultat plasiravši se u treće kolo. Do sada je izbacio Lasla Đerera (3:1) i Artura Geu (3:2) i to poslije dva preokreta. Od Srbina je gubio 1:0, a od Francuza 1:0 i 2:1, pokazavši da čak iako je veteran - ne odustaje.

Uz njega je sjajan rezultat napravio i Marin Čilić (37) i godinu dana stariji Novak Đoković (38), tako da su mnogi nazvali ovaj Australijan open "turnirom veterana", što je nasmijalo harizmatičnog Švajcarca.

"Mislim da je to sjajno. Vidio sam da je Čilić pobijedio i lijepo je vidjeti ga ponovo da je tu. Imao je i on dosta povreda prethodnih godina, tako da je dobro vidjeti ga ponovo na pravom nivou", rekao je Sten Vavrinka koji je odmah rekao da ne može da bude u istom košu kao Novak Đoković.

"A Novak je ionako u potpuno drugoj ligi u odnosu na mene... Nikada se ne poredimo s njim. On je uvijek tu i biće tu dokle god bude igrao. Uvijek je nevjerovatno koliko može da gura sve ostale napred", naglasio je Švajcarac.

U narednom kolu Vavrinku čeka težak meč sa Fricom, Čilića sa Rudom, pa bi mogao da veterana da ostane samo Đoković jer je pred njim duel sa Botikom van de Zandshulpom, s tim da nikako ne treba potcjenjivati Holanđanina koji je prošle godine u Indijan Velsu bio bolji od Noleta.

Šta je Vavrinka pričao o Đokoviću?

Interesantno je da je Sten Vavrinka, koji je Đokovića pobeđivao u finalima Rolan Garosa i US Opena, više puta isticao da je za njega Srbin najveći teniser svih vremena. Bez obzira i što je Rodžer Federer njegov zemljak.

"Za mene je prilično jasno. Na kraju, imao sam sreću da igram u isto vrijeme kao on, Rodžer, Rafa i Endi. Oni su bili najbolji na svijetu godinama, bio je veliki izazov. Kao navijaču mi je bilo sjajno gledati ih kako igraju, kako se bore. Novak je došao malo kasnije, mlađi je, pa se razvijao da bi mogao da im se suprotstavi. To je ljepota sporta i tenisa. Svaki igrač ima šansu da napreduje i da dobije bilo koga. Đoković je upravo to uradio bolje od svih ostalih", rekao je Vavrinka na pitanje Monda.

Podsjetimo, na kraju ove kalendarske godine Sten Vavrinka će se penzionisati i tako će tenis ostati bez još jedne legende.