Psovao je Atamana, a sad ponižen kao nikad: Turčin "skresao" Šrederu sve u lice

Nastavlja se saga Šreder - Ataman, sada se turski trener javio i nije štedio najboljeg igrača Eurobasketa.

Izvor: Youtube/FIBA Media/printscreen

Najbolji košarkaš Eurobasketa 2025 Denis Šreder i te kako je izvrijeđao selektora Turske Ergina Atamana, a nije dugo trebalo da takve informacije stignu i do njega. "Odje** Atamane... Čuj najbolji trener u posljednjih deset godina! Jeste, malo sutra...", vikao je Denis Šreder na snimku koji je postao viralan, poslije čega nije uputio izvinjenje.

Zbog toga je reagovao Ergin Ataman koji je u intervjuu za turske medije bio upitan šta misli o Denisu Šrederu. Nije želio da mu uzvrati istom mherom, nego je zapravo na fin način uspio da ga "spusti".

DENNIS SCHRODER, ERGİN ATAMAN'A HAKARET EDİYOR



Almanya'nın takım otobüsünde kutlama yaparken Twitch'te yayın açan Dennis Schroder, Ergin Ataman'ın EuroBasket'in en iyi koçu seçilmesini eleştirdi.



"Ataman, defol git buradan! En İyi Koç mu? Kıçım!"pic.twitter.com/HC4H8tZ1iw — Mervan Nazım (@NazimMervan)September 15, 2025



"Šreder je dobar igrač, ali ne mogu da komentarišem te njegove lične probleme... Za mene, čovječnost, liderska crta i skroman pristup su važniji od dobrih igara. Ne treba da mi se izvini. Svi imaju pravo na svoje mišljenje i briga me za to. Ja kada dovodim košarkaša, uvijek gledam i njegovu ličnost i to koliko je skroman", rekao je Ergin Ataman.

Šreder je "eksplodirao" pošto je Njemačka, baš njegovim poenima u završnici, pobijedila Tursku i došla do titule na Eurobasketu, tako da je to poslije zlatne medalje na Mundobasketu još jedno veliko odličje za ovog NBA beka.

"Dobili su meč koji su mislili da su izgubili jer je iskustvo igrača jako bitno u tim situacijama. Šreder, na tom snimku, ima problem sa svojom ličnošću usred slavlja... Nije to problem. Ja to pripisujem godinama. A NBA treneri treba da misle o košarkašu koji baš svake godine mijenja klub... I to dovoljno govori o njemu", poručio je Ataman ovom njemačkom košarkašu, spustivši ga na prilično jasan način.

Denis Šreder (32) će naredne godine igrati za Sakramento, a od 2020. godine deset puta je mijenjao klub. Nakon što je prvo pet sezona igrao za Atlantu, pa dvije za Oklahomu, igrao je redom za Lejkerse, Boston, Hjuston, opet Lejkerse, Toronto, Bruklin, Golden Stejt, Detroit, pa sada Kingse.

