"Pričaš gluposti, a nisi dokazao": Zbog jedne psovke ratuju Šreder i Ataman

Njemačka je pobijedila Tursku, a zbog Eurobasketa 2025 ratuju Denis Šreder i Ergin Ataman.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/EPA/KIMMO BRANDT

Finale Eurobasketa 2025 igrale su košarkaške reprezentacije Njemačke i Turske, a nakon što su ovojili zlatnu medalju njemački reprezentativci su malo burnije slavili. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem Denis Šreder psuje dok priča o Erginu Atamanu, a to je bio samo povod da se oglasi turski trener. Pa i da kasnije dobije odgovor.

Nakon što su razmijenili "peckanja", njemački plejmejker Denis Šreder se još jednom oglasio. Ovog puta NBA košarkaš želio je da stavi tačku na sukob sa Erginom Atamanom, kojem je čak i sada poručio da lupa gluposti.

"Srećom, nikada nećeš biti moj trener. Nisam ja započeo ovo prepucavanje... Ti jesi i rekao si nešto o nama. Dakle, ako zaista želiš da pričaš gluposti, moraš to i da potkrijepiš - a nisi. Žao mi je, treneru, zvuči kao da si povrijeđen. Svejedno, samo ljubav. Ja ću biti ono što jesam, ljudi koji me poznaju - znaju", napisao je Denis na svom Instagramu.

Šta je Ataman pričao o Šrederu?

Turski selektor Ergin Ataman, inače poznat po kontroverznim izjavama koje daje, oglasio se i prokomentarisao jednog od najboljih nemačkih košarkaša svih vremena. Njemu se učinilo da je idealna prilika da pecne Denisa Šredera, a pitanje je da li je očekivao ovako brz odgovor.

"Šreder je dobar igrač, ali ne mogu da komentarišem te njegove lične probleme... Za mene, čovječnost, liderska crta i skroman pristup su važniji od dobrih igara. Ne treba da mi se izvini. Svi imaju pravo na svoje mišljenje i briga me za to. Ja kada dovodim košarkaša, uvijek gledam i njegovu ličnost i to koliko je skroman", rekao je Ergin Ataman.

Posebno se Turčin dotakao psovke koju mu je Šreder uputio tokom slavlja. "Dobili su meč koji su mislili da su izgubili jer je iskustvo igrača jako bitno u tim situacijama. Šreder, na tom snimku, ima problem sa svojom ličnošću usred slavlja... Nije to problem. Ja to pripisujem godinama. A NBA treneri treba da misle o košarkašu koji baš svake godine mijenja klub... I to dovoljno govori o njemu", poručio je Ataman ovom njemačkom košarkašu, spustivši ga na prilično jasan način.