Trenera Zvezde okupali igrači, održao im motivacioni govor za pamćenje

Trenera Zvezde okupali igrači, održao im motivacioni govor za pamćenje

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Tomislav Tomović na debiju na klupi Zvezde ostvario veliku pobjedu, a igrači su znali kako to da proslave.

luda zurka u svlacionici zvezde tomovica okupali Izvor: kk crvena zvezda

Imaju šta da slave košarkaši Crvene zvezde. Srušili su šampiona Evrope usred Istanbula i tako pokazali svima da nisu zaboravili da igraju košarku, zabilježivši prvu pobjedu u sezoni. Nakon velikog uspjeha je uslijedilo veliko slavlje u svlačionici, a aktuelni trener Tomislav Tomović je završio mokar do gole kože.

Igrači su znali kako da mu čestitaju na debitantskoj pobjedi u Evroligi, a on je potom održao motivacioni govor. Nisu laki dani iza crveno-bijelih koji su slušali žestoke kritike, a ceh loših rezultata i prevelikih očekivanja platio je Janis Sferopulos. Tomović je više puta u svom izlaganju ponovio da je zajedništvo donijelo pobjedu njegovom timu.

"Nevjerovatna utakmica. Pričali smo da ne moramo da slušamo druge, da ne moramo da budemo neko ko nismo, moramo da budemo tu jedni za druge. Odradili smo pretežak posao danas, prije svega defanzivno, podržavali smo jedni druge borili smo se, igrali smo kao tim. Ovako moramo da nastavimo. Čestitam i hvala vam na ovoj pobjedi", rekao je Tomović svojim izabranicima, a onda se zaorilo:

Ludilo u svlačionici Zvezde nakon herojske pobede u Istanbulu
 "Ko je najbolji - Zvezda, zaorilo se", u svlačionici.

Prethodno je Tomović govorio na konferenciji za medije na koju je došao mokar do gole kože. On je istakao da Zvezda ima dobar tim koji nije izgubio samopouzdanje i da u svaki meč moraju da uđu sa ovakvim pristupom i rezultati će doći.

"Ovo je velika pobjeda za nas. Vjerovali smo u sebe, ujedinili smo se, pokazali smo reakciju, da imamo individualni i timski kvalitete. Podržavali smo jedni druge, bili smo tu jedni za druge. Znali smo sa kim igramo, da igramo sa šampionom Evrope , imamo probleme sa povredama, došli smo ovde sa velikim respektom. Čestitam Feneru na dobroj utakmici. Znamo kakav je tempo u Evroligi, moramo da se odmorimo, nastavljamo dalje i moramo da damo maksimum".

Čima Moneke zagrlio Tomislava Tomovića
(MONDO)

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Fenerbahče Evroliga košarka Tomislav Tomović

