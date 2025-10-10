Kevin Panter heroj derbija Evrolige: Riješio meč od 210 poena

Kevin Panter je riješio meč između Barseloe i Valensije i tako je donio veliku pobjedu svom timu u Evroligi.

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žalgiris je nastavio svoj niz u Evroligi, Valensija nije. Nakon što je Crvena zvezda pobijedila Fenerbahče u prvom meču večeri u Evroligi vidjeli smo i trijumfa Olimpijakosa, Barselone i Žalgirisa.

Tim Jorgosa Barcokasa pregazio je Dubai 86:67 u meču u kome je apsolutno dominirao Saša Vezenkov. Upisao je dabl-dabl sa 25 poena i 11 skokova, a dabl-dabl učinak imao je i Nikola Milutinov sa 13 poena i 11 skokova. Kod Olimpijakosa istakao se i Tajler Dorsi sa 14 poena.

Što se tiče poražene ekipe Filip Petrušev je bio najbolji sa 14 poena, Davis Bertans je Dvejn Bejkon je uz 13 imao 6 skokova i 4 asistencije, a Davis Bertans je brojao do 10. Nemanja Dangubić je imao 3 poena i 2 skoka, a Danilo Anđušić 2 poena.

Panter ipak vodio do pobjede

U nevjerovatnom meču Barselona je pobijedila Valensiju 108:102, a heroj pobjede bio je Kevin Panter. Ubacio je 27 poena uz 7 asistencija, a Vil Klajburn je dodao 19. Kod gostiju Mur je imao 12 poen i po 4 skoka i asistencije, Dion Tompson je upisao 19, Badio 15, a Sako 14. Odličan je bio i Tomaš Satoranski kod pobjednika sa 14 poena, 7 asistencija i 5 skokova.

Žalgiris je u gostima razbio Bajern 98:70, a Silvan Francisko je sa 19 poena i 7 asistencija bio najzaslužniji. Sleva je imao 14 poena i 7 skokova, a Boirutis i Rajt po 11 poena. Kod Nijemaca samo je Maodo Lo dao 15, a Ksavijer Rejtan Majers 13 poena.

(MONDO)

