Crvena zvezda opet dala sedam golova u Superligi: Nije se ni oznojila pred vječiti derbi!

Autor Dragan Šutvić
Crvena zvezda ponovo deklasirala protivnika u Superligi. Poslije šest odigranih utakmica ima gol-razliku 28:4 i kao lider ide na 177. "vječiti derbi" protiv Partizana u Humsku.

Crvena zvezda Železničar Pančevo 7 1 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ponovo pobijedila rezultatom 7:1 u Superligi. Poslije OFK Beograda, tim rezultatom je na "Marakani" savladala i Železničar iz Pančeva.

Aleksandar Katai bio je strijelac het-trika u prvom dijelu meča, tokom kojeg se ušetao u gol Pančevaca, a uz njega je posebno inspirisan bio Marko Arnautović, koji je asistirao i za Kataijev i za Ivanićev gol.

U drugom dijelu meča su se zaigrali rezervisti i upisivali u strijelce - redom, Nemanja Radonjić, Tomas Hendel i Vladimir Lučić. Sa druge strane, Železničar se predstavio jako lijepim golom Silvestera Džaspera, udarcem sa ivice kaznenog prostora kojim je postavio rezultat 4:1 na semaforu u 62. minutu.

U kakvom ritmu u Superligi Crvena zvezda dočekuje "vječiti" derbi govore i njeni dosadašnji rezultati, kao i činjenica da je drugi put u šest kola postigla sedam golova.

Crvea zvezda - Mladost Lučani 3:1
Crvena zvezda - Javor 4:0
Crvena zvezda - OFK Beograd 7:1
Crvena zvezda - TSC 1:0
Mladost - Crvena zvezda 1:4
Novi Pazar - Crvena zvezda 1:5
Crvena zvezda - Železničar 7:1

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Superliga Srbije FK Železničar Pančevo

