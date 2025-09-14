logo
Ode Milojevićev vjerni vojnik: Šerif se moćnom porukom oprostio od Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Šerif Endiaje objavio oproštajnu poruku na Instagramu i krenuo put Turske

Šerif Endiaje se oprostio od Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Šerif Endiaje oprostio se kluba i navijača. On će poslije dvije sezone napustiti "Marakanu" i uputiti se u Turku. Snažni napadač je dogovorio četvorogodišnju saradnju sa Samsunsporom, a srpski šampion je na ime obeštećenja dobio pet miliona evra.

Tokom svog "mandata" u crveno-bijelom dresu ponio je priznanje najboljeg strijelca Superlige, a pamtiće se i njegovi golovi u evropskim takmičenjima.

"Poglavlje se zatvara, priča ostaje vječna. Hvala, Crvena zvezdo, hvala za sve", stoji u poruci Senegalca na francuskom i engleskom jeziku.

Endiaje je za Crvenu zvezdu odigrao 89 utakmica, dao 40 golova i ostvario 12 asistencija. Bio jedan od najefikasnijih napadača Zvezde u istoriji "vječitih derbija", čime je zauvijek osvojio srca Delija.

U sedam mečeva protiv Partizana postigao je čak osam golova, uključujući het-trik u pobjedi 4:0 na stadionu Rajko Mitić na početku prošle sezone.

