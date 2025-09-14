logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Crvena zvezda prvo mora sebe da upozna": Vladan Milojević o ključnom zadatku pred Partizan

"Crvena zvezda prvo mora sebe da upozna": Vladan Milojević o ključnom zadatku pred Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio je o velikim promjenama u svom timu pred 177. "vječiti derbi"

"Crvena zvezda prvo mora sebe da upozna": Vladan Milojević o ključnom zadatku pred Partizan Izvor: MN Press/TV Arena sport

Crvena zvezda još jednom je deklasirala rivala u Superligi i dala sedam golova na jednom meču - i to kao uvod u 177. "vječiti derbi" protiv Partizana naredne subote.

Poslije meča protiv Železničara na "Marakani", trener Vladan Milojević naglasio je da crveno-bijeli imaju potpuno "novu" ekipu i da je pred njom zadatak da prije svega sebe upozna.

U duelu protiv Pančevaca od prvog minuta je poslao na teren desno krilo Luku Zarića (16), u drugom dijelu meča je novajlija Tomas Hendel dao svoj prvi gol na "Marakani", a od starta je prvi centarfor bio Marko Arnautović. Bilo je tu još novina, poput kapitenske ruke na ruci Nemanje Radonjića u završnici meča.

"Čestitao bih momcima na zasluženoj pobjedi i Železničaru na otvorenoj igri. Mislmi da smo dosta dobrih stvari uradili, ovo je opet totalno nova ekipa, biće nam potrebno vrijeme da se popakujemo i sve u svemu zadovoljan sam. Imamo još stvari koje bi trebalo da ispravimo, dosta je novih igrača, prvi put smo igrali, vidjeli ste i malog Zarića. Imamo dosta kvaliteta, ali to bi sve trebalo uklopiti i napraviti hemiju, to će nam biti prioritet u narednom periodu", rekao je on za TV Arena sport.

Zato u ovom trenutku i priču o "vječitom derbiju" stavlja u drugi plan.

"Derbi? Ima još vremena do derbija. Ono što je bitno je da smo mi sami sebi nepoznanica, imamo novi tim, sve bi to trebalo uklopiti, očekivanja su velika, spremamo se pa ćemo da vidimo", dodao je on.

Predstojeći "vječiti derbi" zakazan je za narednu subotu 20. septembar od 19 časova.

Bonus video: Crvena zvezda - Železničar 7:1

Crvena zvezda Železničar 7:1
Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Vladan Milojević fudbal Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC