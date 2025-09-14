"Crvena zvezda prvo mora sebe da upozna": Vladan Milojević o ključnom zadatku pred Partizan

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio je o velikim promjenama u svom timu pred 177. "vječiti derbi"

Crvena zvezda još jednom je deklasirala rivala u Superligi i dala sedam golova na jednom meču - i to kao uvod u 177. "vječiti derbi" protiv Partizana naredne subote.

Poslije meča protiv Železničara na "Marakani", trener Vladan Milojević naglasio je da crveno-bijeli imaju potpuno "novu" ekipu i da je pred njom zadatak da prije svega sebe upozna.

U duelu protiv Pančevaca od prvog minuta je poslao na teren desno krilo Luku Zarića (16), u drugom dijelu meča je novajlija Tomas Hendel dao svoj prvi gol na "Marakani", a od starta je prvi centarfor bio Marko Arnautović. Bilo je tu još novina, poput kapitenske ruke na ruci Nemanje Radonjića u završnici meča.

"Čestitao bih momcima na zasluženoj pobjedi i Železničaru na otvorenoj igri. Mislmi da smo dosta dobrih stvari uradili, ovo je opet totalno nova ekipa, biće nam potrebno vrijeme da se popakujemo i sve u svemu zadovoljan sam. Imamo još stvari koje bi trebalo da ispravimo, dosta je novih igrača, prvi put smo igrali, vidjeli ste i malog Zarića. Imamo dosta kvaliteta, ali to bi sve trebalo uklopiti i napraviti hemiju, to će nam biti prioritet u narednom periodu", rekao je on za TV Arena sport.

Zato u ovom trenutku i priču o "vječitom derbiju" stavlja u drugi plan.

"Derbi? Ima još vremena do derbija. Ono što je bitno je da smo mi sami sebi nepoznanica, imamo novi tim, sve bi to trebalo uklopiti, očekivanja su velika, spremamo se pa ćemo da vidimo", dodao je on.

Predstojeći "vječiti derbi" zakazan je za narednu subotu 20. septembar od 19 časova.

