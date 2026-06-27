Senegal nemilosrdan: Rasturio Irak, pretekao Hrvatsku i gotovo overio prolaz dalje

Senegal je odigrao najbolji meč na Svjetskom prvenstvu i najvjerovatnije obezbijedio plasman u dalju fazu takmičenja

Izvor: EPA/EDUARDO LIMA

Senegal je odigrao maestralan meč na Svetskom prvenstvu i pobijedio Irak sa 5:0 (1:0). Početak susreta nagovijestio je dobru igru tima iz Afrike, ali goleada u Torontu svakako nije bila očekivana. Irak je takmičenje završio bez bodova, dok je Senegal najvjerovatnije obezbijedio plasman u nokaut fazu Mundijala.

Sve je počelo već u četvrtom minutu, kada je Habib Dijara zatresao mrežu. Bio je najviši u skoku poslije kornera i u najranijoj fazi meča doneo je vođstvo svom timu. Ispostaviće se da je dobar početak mnogo značio Senegalu, pošto se tim razigrao, dobio motiv, ali i vrlo glasnu podršku sa tribina. Do poluvremena smo vidjeli još nekoliko prilika Senegala, kao i crveni karton za Rebina Sulaku, pa je Irak već u 13. minutu ostao sa igračem manje.

Možda nismo vidjeli golove do kraja prvog poluvremena, ali smo zato u drugom gledali pravi spektakl. Već na startu drugog dijela meča Ismail Sar iskoristio je propust u odbrani i, pošto se našao tik ispred mreže, loptu je plasirao u gol rivala za 2:0. Svega tri minuta kasnije uživali smo u novom pogotku.

Rezervista Senegala Geje je u 59. minutu, na asistenciju Sara, uspio da plasira loptu u gornji desni ugao. Našao se na ivici šesnaesterca i "projektilom" doneo svom timu velikih 3:0! Nastavio je u istom ritmu, pa je i u 71. minutu bio precizan. Rivalu je poslao toliko snažan udarac da golman Iraka nije imao nikakvu šansu da ga zaustavi.

Na kraju, u 82. minutu stigao je i peti gol. Iliman Endijaje poslao je loptu ka prvoj stativi, što je bilo dovoljno da igrač Evertona postavi konačnih 5:0 i tako najverovatnije odvede svoj tim u nokaut fazu Mundijala.