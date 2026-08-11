logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mihajlo Katanić postavio lični rekord na Evropskom prvenstvu: Evo kad se bori za finale

Mihajlo Katanić postavio lični rekord na Evropskom prvenstvu: Evo kad se bori za finale

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mihajlo Katanić je istrčao lični rekord u kvalifikacijama u trci 400 metara sa preponama i sada čeka polufinale.

Mihajlo Katanić postavio lični rekord na Evropskom prvenstvu Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Još jedan veliki rezultat srpske atletike. Nakon što je Luka Bošković u skoku udalj oborio svoj lični rekrod i plasirao se u finale Evropskog prvenstva sada je i Mihajlo Katanić u Birmingemu pomjerio granice. On je u disciplini 400 metara sa prepoznama bio peti u svojoj grupi, osmi ukupno i sa rezultatom 49.66 je izjednačio lični rekrod i ušao u finale. 

Nakon što smo već gledali Armina Sinančevića u finalu koji je u bacanju kugle završio kao osmi, Ivana Španović se plasirala u finale troskoka, a sada će Mihajlo Katanić probati da se plasira u finale trke 400 metara sa preponama. 

Najbolje vrijeme imao je Džošua Folds sa 48:90, a samo je još Matej Baluh bio ispod 49 sekundi, tako da je Katanić završio sa manje od sekunde zaostatka za najboljima. Polufinale će trčati u srijedu od 13:55, a potencijalno finale je u četvrtak od 20:40.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:54
Luka Bošković oborio rekord
Izvor: RTS2
Izvor: RTS2

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC