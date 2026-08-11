Mihajlo Katanić postavio lični rekord na Evropskom prvenstvu: Evo kad se bori za finale

Mihajlo Katanić je istrčao lični rekord u kvalifikacijama u trci 400 metara sa preponama i sada čeka polufinale.

Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Još jedan veliki rezultat srpske atletike. Nakon što je Luka Bošković u skoku udalj oborio svoj lični rekrod i plasirao se u finale Evropskog prvenstva sada je i Mihajlo Katanić u Birmingemu pomjerio granice. On je u disciplini 400 metara sa prepoznama bio peti u svojoj grupi, osmi ukupno i sa rezultatom 49.66 je izjednačio lični rekrod i ušao u finale.

Nakon što smo već gledali Armina Sinančevića u finalu koji je u bacanju kugle završio kao osmi, Ivana Španović se plasirala u finale troskoka, a sada će Mihajlo Katanić probati da se plasira u finale trke 400 metara sa preponama.

Najbolje vrijeme imao je Džošua Folds sa 48:90, a samo je još Matej Baluh bio ispod 49 sekundi, tako da je Katanić završio sa manje od sekunde zaostatka za najboljima. Polufinale će trčati u srijedu od 13:55, a potencijalno finale je u četvrtak od 20:40.

(MONDO)

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