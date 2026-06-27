Hrvatima se sve komplikuje: Pali ispod Irana, ovo su najnovije kalkulacije

Hrvatska se suočava sa ozbiljnom opasnošću na Svjetskom prvenstvu, jer je pala za još dva mjesta na tabeli trećeplasirani - ispod Irana

Izvor: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Nastavlja se pad Hrvatske na tabeli trećeplasiranih timova na Svjetskom prvenstvu.

Burnim remijem Irana i Egipta u subotu u zoru (1:1), Hrvati su pali ispod iranske selekcije na spisku trećeplasiranih, uz odigrani meč manje. U ovom trenutku, ekipa Zlatka Dalića je sedma u navedenom poretku i ne smije sebi da dopusti poraz od Gane u subotu od 23 časa.

Ako se taj poraz dogodi, sve je izvjesnije da bi Hrvatska morala da navija da Kongo u nedjelju od 1.30 ne pobijedi Uzbekistan i da Alžir poslije toga od 4 ujutru ne pobijedi Austriju. Ako bude neriješeno, proći će oba tima.



Kako su Hrvati postali ugroženi?

Takvu situaciju stvorili su uspjesi Švedske, Ekvadora, Bosne I Hercegovine i Paragvaja, koji su osvojili po četiri boda i sigurno će završiti ispred Hrvatske, ako Luka Modrić i saigrači dožive poraz od Gane.

Interesantno je i to da je Senegal sigurno prošao iako ima tri boda, jer ima gol razliku "plus 2", što takođe znači da će prvak Afrike (koji je izborio tu titulu na terenu) takođe definitivno završiti ispred Hrvatske, ako ona doživi poraz od Gane.

I ne samo Senegal, već bi i Južna Koreja bila ispred naših komšija.

Tabela trećeplasiranih

Podsjetimo, osam od 12 trećeplasiranih igraće nokaut fazu. Hrvatska i dalje može da završi kao prva, druga ili treća, ali sve više otpada mogućnost da prođe bez ijednog boda protiv Gane.

To govori i pogled na tabelu trećeplasiranih:

Izvor: sofascore.com

Dva tima kraj Hrvatske već prošla

Podsjetimo, reprezentacija Hrvatske igra u Grupi L na Svjetskom prvenstvu i za sobom ima poraz protiv Engleske (2:4) i pobedu protiv Paname (1:0). U preostalim utakmicama Gana je pobijedila Panamu (1:0) i odigrala neriješeno protiv Engleske (0:0).

Na taj način, Engleska i Gana su izborile plasman poslije dva kola, a pred posljednje u kojem u subotu od 23 časa igraju Hrvatska - Gana u Filadelfiji i Panama - Engleska u Ist Raterfordu, na "Met lajf" stadionu, na kojem će biti odigrano finale Svjetskog prvenstva 19. jula.



