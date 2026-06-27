Kad obrišu suze, Iranci će vidjeti da još nisu ispali: Sve kalkulacije Svjetskog prvenstva

Reprezentacija Irana i dalje je u igri za plasman, iako je šokantno ostala bez pobjede protiv Egpta.

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U toku je rasplet grupne faze Svjetskog prvenstva, koji bi u velikoj mjeri mogao da odluči neverovatni remi Egipta i Irana (1:1). Irancima je u 90+3. minutu poništen gol zbog ofsajda, pa su pogodili i prečku i ostali bez pobede i garantovanog plasmana. Ipak, nisu otpisani, već moraju da čekaju druge - među njima i sada već veoma ugroženu Hrvatsku.

Sa druge strane, Egipćani su saznali put ka četvrtfinalu, jer će u šesnaestini finala igrati protiv Australije, a onda pobjednik ide na pobednika meča Argentina - Zelenortska Ostrva. Sa druge strane, Iran bi u slučaju prolaska sa tri boda igrao protiv Švajcarske u šesnaestini finala, a pobjednik tog meča išao bi na pobjednika (takođe nepotvrđenog) duela Kolumbija - Gana.

Šta je potrebno Iranu da prođe?

Iranci će proći pod uslovom da Hrvatska izgubi od Gane (subota, 23), da Obala Slonovače ne pobijedi Uzbekstan i da ne bude neriješeno na utakmici Alžir - Austrija.

Podsjetimo, Iranci su protiv Egipćana postigli gol za pobjedu i prolaz u 90+3. minutu, ali ga je poljski sudija Simon Marčinjak poništio zbog ofsajda. Poslije toga su Iranci u Sijetlu pogodili i prečku, ali lopta ipak nije završila u mreži.

Bosna već zna rivala, Hrvate čeka pakao

Odranije je poznato da Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Država, a pobjednik tog meča ići će na raspucanu Belgiju (pobijedila Novi Zeland 5:1) ili na (još nepotvrđeni) Alžir. U tom dijelu "kostura" je i potencijalni pakleni meč šesnaestine finala, Portugal - Hrvatska, koji se nazire u ovom trenutku. Pobjednik te utakmice išao bi na Španiju ili (još nepotvrđenu) Austriju.

Francuska, Holandija, Njemačka - može samo jedan

Izvor: EPA/GREG M. COOPER

Sigurno se zna da će samo jedna od tri evropske sile moći u polufinakle - Holandjia, Njemačka ili Francuska. To je posljedica već definisanih parova šesnaestine finala:

Južna Afrika - Kanada, Holandja - Maroko, Njemačka - Paragvaj, Francuska - Švedska.

Pogledajte sve poznate parove u ovom trenutku

Izvor: x.com/fmeetsdata