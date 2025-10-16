Obradovića šokiralo pitanje španskog novinara: Čim je odgovorio, konferencija je završena

Trener Partizana Željko Obradović govorio o Isaku Bongi nakon poraza od Reala u Madridu.

Izvor: Youtube/Real Madrid Baloncesto/printscreen

Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida u četvrtom kolu Evrolige, a trener Željko Obradović otkrio je razloge za neuspjeh na meču u Španiji. Nakon što je iznio svoje prve utiske, najtrofejniji evropski trener održao je i konferenciju za medije, na kojoj ga je izuzetno iznenadilo jedno od pitanja.

Španski novinar želio je da za poraz Partizana okrivi Isaka Bongu, što je Željka Obradovića veoma začudilo. Trener Partizana odmah je stao u zaštitu svog igrača, a dobro je poznato koliko cijeni njemačkog reprezentativca - jednog od najboljih igrača nedavno odigranog Evropskog prvenstva, sa kojeg se vratio u Beograd okićen zlatom.

"Pričate o Bongi ili o cijelom timu odbrambeno? Bonga igra nevjerovatno, možda ne danas, ali on je neko ko igra za tim, on je primjer za sve druge. On nije imao veče večeras, ali sam vrlo srećan kako on igra. Hvala vam", rekao je Željko Obradović, kojeg je veoma začudilo ovo pitanje španskih novinara.

Partizan je ovog ljeta produžio ugovor sa Bongom, što je za čelnike kluba bio apsolutni prioritet. Često se u javnosti pojavljivala izjava da je Bongin ostanak najvažnije pojačanje Partizana, pošto su na kraju prethodne sezone za njega bili zainteresovani i pojedini NBA timovi.

Željko Obradović tvrdi da u evropskoj košarci ne postoji igrač koji toliko dobro može da brani rivale na svih pet pozicija, pa nije ni čudo što je Partizanova odbrana prošle sezone često zavisila od reprezentativca Njemačke. Tako će, vjerovatno, biti i ove godine, ali je jasno da crno-bijeli imaju još prostora za uigravanje prije nego što sve na terenu počne da funkcioniše.

