Serđo Skariolo posebno pohvalio jednog košarkaša Reala nakon pobjede protiv Partizana

Teo Maledon upisao je prve minute od dolaska u Real Madrid i po svemu sudeći reprezentativac Francuske bio je vrlo važan igrač u pobjedi "kraljavskog kluba" nad Partizanom.

Real Madrid je upisao drugu pobjedu u Evroligi i to protiv ekipe Partizana. Vrlo važan faktor u pobjedi španskog velikana bio je i Teo Maledon, najzvučnije pojačanje Reala tokom ljetnjeg perioda. Bivši igrač ASVEL-a ubacio je 16 poena, uhvatio tri skoka i podijelio isto toliko asistencija, za 14 minuta na terenu, što je bilo dovoljno za inteks korisnosti 22.

Real Madrid nije dobro startovao u novoj evroligaškoj sezoni, ali čini se da će povratak Maledona imati veliki uticaj na uspjeh ovog tima. Zbog toga je Serđo Skariolo poslije meča rekao: "Igrao je sa puno samopouzdanja, znao je šta tim želi i postizao je važne poene. Tokom svih ovih nedjelja, svi smo bili svjesni da nam nedostaje kontrola lopte i pronašli smo je u njemu. On nam je dao ono što nam je nedostajalo", objasnio je italijanski stručnjak.

O Partizanu je rekao: "Igrali smo protiv dobrog i talentovanog tima kao što je Partizan. Propusti koje smo imali su tipični za ovaj dio sezone", rekao je Skarilo misleći na trenutak u kojem su crno-bijeli smanjili zaostatak na 84:80 u posljednjih minut i po.

I ne samo Maledon, i Valter Tavares igrao je na zavidnom nivou, postigao je 19 poena i osam skokova. "Postoji nekoliko igrača koji su u formi i pokazuju odličan nivo igre. Edi je jedan od njih, a kada nije na terenu, imamo Usmana i Bruna, koji imaju puno povjerenje stručnog štaba i saigrača. Kada Tavares ne bude na terenu... nadajmo se da će barem nivo igre ostati koliko-toliko na površini, svjesni smo da je to period igra kada nećemo imati pozitivne rezultate", zaključio je Skariolo.







