"Očigledno je da nam fali": Željko Obradović progovorio o gorućem problemu

Iskusni stručnjak Željko Obradović bez ustručavanja je govorio o potencijalnom pojačanju.

Izvor: Real Madrid Baloncesto/Youtube/Printscreen

Košarkaši Partizana poraženi su od Reala u Madridu 93:86, a već sutra uveče ih čeka duel sa Baskonijom. Trener crno-bijelih Željko Obradović je na konferenciji za medije još jednom govorio o potrazi za pojačanjem na "petici" koje traže još od ljetos. Novina i dalje nema, a iskusni stručnjak ne krije da je to prioritet.

Tajrik Džons je ljetos imao problem sa povredom i još uvijek nije u najboljoj formi, dok crno-bijeli na visokim pozicijama imaju još Dilana Osetkovskog, Džabarija Parkera i Alekseja Pokuševskog.

"Mi gledamo od ljeta, tražimo centra, nije to nova stvar. Svi čekaju NBA ugovore, znamo da nam fali visoki igrač, posebno zbog povreda. Imali smo povrede u predsezoni, takođe u Australiji. Igrali smo sa samo jednim visokim igračem te prijateljske utakmice. Još uvijek tražimo, kako ćemo to uraditi ne znam, ali je očigledno da nam fali centar", rekao je Željko Obradović na konferenciji za medije u Madridu.

Prethodno je čestitao domaćinu na dobrom meču i istakao da je loše prvo poluvrijeme presudilo, prije svega defanzivno, a onda i ofanzivno.

"Moramo da čestitamo Real Madridu na dobrom meču. Bio je to loš start za nas, mekani smo bili u odbrani u prvoj četvrtini, mi smo pravili faulove na šutu, ne možemo tako da igramo u ovom takmičenju. Ovo je problem, a osim toga nismo imali mnogo dobrih mentalnih odluka, nismo ispoštovali plan igre i to je bilo loše od nas. U drugom poluvremenu smo promijenili stvari, napravili smo neke glupe faulove na kraju, ali smo uspijevali da odbranimo neke stvari, imali su četiri poena viška i dobar napad do kraja... Uspjeli su da pogode trojku i česitam na pobjedi Realu".

