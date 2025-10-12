logo
Povrijedio se Stefan Jović: Peh za pehom, u Bajernu ne mogu da vjeruju šta im se dešava

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Iskusni srpski plej doživio je peh na startu sezone, u Bajernu zabrinuti za njegovo stanje.

Nova povreda Stefana Jovića Izvor: MN PRESS

Srpski plejmejker Stefan Jović doživio je povredu zgloba tokom utakmice Bajerna i Bamberga u njemačkom šampionatu. Iskusni as je napustio teren krajem četvrte četvrtine meča u Minhenu i prve informacije nisu ohrabrujuće. Do tog momenta igrao je sjajan meč i zabilježio je osam poena, šest asistencija, pet skokova i po jednu blokadu i jednu ukradenu loptu.

Jović iako ima 34 godine živi "novu mladost". Nakon što je ponio kapitensku traku tokom Evropskog prvenstva kada se povrijedio Bogdan Bogdanović, uslijedio je poziv iz Evrolige. Nije se dvoumio ni momenat, a već u nekoliko utakmica od starta sezone pokazao je klasu. Nažalost, doživio je novi peh, pošto je veliki dio prošle sezone proveo van terena dok je nosio dres Valensije.

"Još ne znamo ništa o Stefanovoj povredi. Ali očigledno nije izgledalo dobro", rekao je trener Bajerna Gordon Herbert nakon pobjede 96:61.

Jović je pod znakom pitanja za duel u 4. kolu Evrolige, protiv Milana. Nije tu kraj mukama Herberta, na listi povrijeđenih su i Venjen Gebrijel, Elijas Haris, Rokas Jokubaitis, Johanes Fojtman, dok ni Ksavijer Rejtan Mejs nije igrao protiv Bamberga.

