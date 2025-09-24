logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Bajerna se požalio: "Imali smo osam reprezentativaca i sada ih pola nema"

Trener Bajerna se požalio: "Imali smo osam reprezentativaca i sada ih pola nema"

Autor Nikola Lalović
0

Gordon Herbert je poslije dolaska Alekse Radanova istakao da mu je potrebno još igrača za nastup u Evroligi.

Gordon Herbert Izvor: Shutterstock

Bajern Minhen je mnoge iznenadio kada je potpisao Aleksu Radanova, ali sada je otkriveno i zašto. Pred sam početak sezone u evropskoj košarci trener ekipe Gordon Herbert se požalio da njegov tim nije ni izbliza kompletan ili spreman da se takmiči naredne sezone. 

Veliki broj povrijeđenih igrača, kao i umor onih koji su nastupali na Eurobasketu naveli su Herberta da se požali i navede da je neophodno još mnogo pojačanja kako bi se ekipa iz Minhena takmičila na najvišem nivou.

"Imali smo osam reprezentativaca i sada ih pola nema", rekao je Herbet pa se osvrnuo na povredu Rokasa Jokubaitisa: "On je za mene najbolji plejmejker u Evropi, ali će biti van terena bar šest mjeseci. To je težak udarac. Potrebna su nam dva ili tri nova igrača, ali je tržište potpuno prazno. Ipak nema izgovora, ostali moraju da dignu nivo igre", rekao je Herbet.

Šta se dešava sa Bajernom?

Na Eurobasketu se povrijedio Rokas Jokubaitis, a Oskar da Silva i Johanes Fojtman su došli roviti. Probleme ima i Justus Holac, a Stefan Jović je takođe umoran od nastupa na Eurobasketu. Na "četvorci" su sada tu Ajzea Majk, a može da pomogne i Vladimir Lučić, možda i Elijas Heris. Od četiri pleja svi su igrali na Eurobasketu, pa ćemo vidjeti da li će Aleksa Radanov uspjeti da se izbori za neke minute na dvojci ili trojci ove sezone.

Šta je sa Aleksom Radanovom?

Izvor: MN PRESS

Trostruki osvajač ABA lige sa Crvenom zvezdom prošle sezone je osvojio poljsko prvenstvo sa Legijom iz Varšave. Poslije sezona u FMP-u i pokušaja u Crvenoj zvezdi ima sezonu u Peristeriju, jednu u Rusiji, povratak u Megu, pa dobre igre u Poljskoj koje su ga vratile na najviši nivo. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

košarka KK Bajern

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC