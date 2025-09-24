Trener Bajerna se požalio: "Imali smo osam reprezentativaca i sada ih pola nema"

Gordon Herbert je poslije dolaska Alekse Radanova istakao da mu je potrebno još igrača za nastup u Evroligi.

Izvor: Shutterstock

Bajern Minhen je mnoge iznenadio kada je potpisao Aleksu Radanova, ali sada je otkriveno i zašto. Pred sam početak sezone u evropskoj košarci trener ekipe Gordon Herbert se požalio da njegov tim nije ni izbliza kompletan ili spreman da se takmiči naredne sezone.

Veliki broj povrijeđenih igrača, kao i umor onih koji su nastupali na Eurobasketu naveli su Herberta da se požali i navede da je neophodno još mnogo pojačanja kako bi se ekipa iz Minhena takmičila na najvišem nivou.

"Imali smo osam reprezentativaca i sada ih pola nema", rekao je Herbet pa se osvrnuo na povredu Rokasa Jokubaitisa: "On je za mene najbolji plejmejker u Evropi, ali će biti van terena bar šest mjeseci. To je težak udarac. Potrebna su nam dva ili tri nova igrača, ali je tržište potpuno prazno. Ipak nema izgovora, ostali moraju da dignu nivo igre", rekao je Herbet.

Šta se dešava sa Bajernom?

Na Eurobasketu se povrijedio Rokas Jokubaitis, a Oskar da Silva i Johanes Fojtman su došli roviti. Probleme ima i Justus Holac, a Stefan Jović je takođe umoran od nastupa na Eurobasketu. Na "četvorci" su sada tu Ajzea Majk, a može da pomogne i Vladimir Lučić, možda i Elijas Heris. Od četiri pleja svi su igrali na Eurobasketu, pa ćemo vidjeti da li će Aleksa Radanov uspjeti da se izbori za neke minute na dvojci ili trojci ove sezone.

Šta je sa Aleksom Radanovom?

Izvor: MN PRESS

Trostruki osvajač ABA lige sa Crvenom zvezdom prošle sezone je osvojio poljsko prvenstvo sa Legijom iz Varšave. Poslije sezona u FMP-u i pokušaja u Crvenoj zvezdi ima sezonu u Peristeriju, jednu u Rusiji, povratak u Megu, pa dobre igre u Poljskoj koje su ga vratile na najviši nivo.