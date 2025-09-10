Stefan Jović zvanično u Evroligi, svima poručio: "U formi sam i radujem se ovom izazovu"

Stefan Jović zvanično je postao igrač Bajerna.

Već se pretpostavljalo da će Stefan Jović nastaviti karijeru u Evroligi, a sada je i zvanično - plejmejker reprezentacije Srbije je novi igrač Barejna iz Minhena. Poslije sjajnog izdanja organizatora igre "orlova", njemački klub je odlučio da angažuje Nišliju.

Njemački klub je sa zadovoljstvom saopštio povratak Stefana Jovića. Srbin je u ovom klubu već igrao od 2017. do 2019, a sada je vrijeme da se ponovo vrati u Minhen. Nakon što je dvije sezone proveo u Valensiji, a prije toga nosio dres Saragose, Panatinikosa i Himkija, Nišlije je riješio da se vrati u stari klub. Bilo je ovo idealno rješenje za Bajern, s obzirom na to da je Rokas Jokubaitis doživio strašnu povredu na Eurobasketu u nacionalnom timu Litvanije, te duže vremena neće biti na raspolaganju klubu.

Sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać rekao je: "Nije tajna da smo morali da reagujemo na tešku povredu Rokasa Jokubaitisa i da je to bio veoma težak poduhvat tako kasno tokom ljeta. Zato smo još srećniji što smo uspjeli da dovedemo Stefana, iskusnog i poznatog plejmejkera ​​koji se, po našem mišljenju, savršeno uklapa u naš sistem. Pored toga, on odlično poznaje Minhen i Evroligu. Stefan je takođe na nedavnom Evropskom prvenstvu pokazao da je u veoma dobroj formi. Radujemo se ovom pojačanju za bekovski dio i njegovom pozitivnom uticaju na naš tim", rekao je.

Šta je rekao Stefan Jović po dolasku u Bajern?

Jović je na Evropskom prvenstvu sa kojeg je Srbija ispala u osmini finala bilježio veoma dobru statistiku. Bio je važan igrač, a onda i kapiten "orlova", bilježio je 3,7 poena, 2,7 skoka i 5,5 asistencija po utakmici. Ujedno, bio je i jedan od igrača zahvaljujući kojem je Srbija gotovo do samog kraja bila u igri za plasman u dalju fazu takmičenja, pošto se po njegovom napuštanju terena nastao osjetan pad u igri našeg tima.

Sada će Stefan Jović imati priliku da teren ponovo dijeli sa Vladimirom Lučićem koji bilježi devetu sezonu u Bajrnu. "Kada sam tokom vikenda čuo za interesovanje Bajerna, odluka mi je odmah bila jasna. Imali smo veoma uspješno vrijeme zajedno tada, klub se mnogo razvio i osjećali smo se veoma, veoma prijatno tamo", rekao je Jović, koji provodi nekoliko dana u svom rodnom Nišu nakon Evropskog prvenstva u košarci sa Srbijom.

"Prije svega, moj najstariji sin ima veoma lijepe uspomene na Minhen i takođe je odmah bio uzbuđen. Dakle, to nije bila samo sportska odluka, već i porodična. Takođe veoma dobro poznajem medicinsko osoblje, jer je ljetni pregled u Minhenu uvijek dio mojih priprema. U formi sam i radujem se ovom izazovu."

"Biću spreman, bilo da igram manje ili više minuta, to će se razviti. Znam da je odbrana veoma važna treneru i želim da pomognem u tome. Generalno, to je moja igra: pomagati timu, igrati za tim i kontrolisati igru", dodao je Jović.