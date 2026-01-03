Partizan prikovan za dno: Pobjeda Pešićevog Bajerna smjestila crno-bijele na sam kraj Evrolige

Bajern se pobjedom nad Makabijem izjednačio sa Partizanom na tabeli Evrolige

Izvor: MN PRESS, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern je bio najlošiji tim na tabeli Evrolige, ali je poslije pobjede nad Makabijem u posljednjem meču 19. kola Evrolige uspio da se izjednači sa Partizanom. Ekipa Svetislava Pešića na ovaj način vezala je četiri pobjede, tri u domaćem i jednu u elitnom takmičenju.

Bajern je opravdao ulogu domaćina, od samog početka je nametnuo ritam i u mini-serijama pravio razlike. Presudila je treća četvrtina u kojoj je Bajern blistao za razliku od tima Odeda Kataša. Makabi je ubacio 13 poena, a domaćin 26. Na kraju, pobjeda je dobrom igrom potvrđena i u četvrtoj četvrtini.

Dejvid Makormak je bio najbolji u Bajernu sa 18 poena i sedam skokova, a onda i kapiten Vladimir Lučić sa 17 poena i isto sedam skokova (5-5, 6-7, 0-3). Stefan Jović je postigao sedam poena, četiri skoka i šest asistencija (2-3, 1-2, 3-5). Na drugoj strani Makabi je vodio Oše Briset sa 13 poena i pet skokova.

Na kraju, tabela ne izgleda dobro za Partizan koji je nalazi na dnu. Crno-bijeli imaju skor 6-13, baš kao i ASVEL, Bajern, Baskonija, Efes, i Pariz.

S druge strane Zvezda je u znatno boljem položaju i zauzima plej-in mjesto, pošto je trenutno deveta. Tačnije ima skor 11-8, baš kao i Real Madrid i Žalgiris. Naredne nedjelje vječite očekuje duplo kolo Evrolige. Partizan će gostovati Monaku i Barseloni, dok crveno-bijeli igraju protiv Valensije i Žalgirisa.

Pogledajte tabelu Evrolige:



