Feđa Dudić zvanično predstavljen u Mariboru

Feđa Dudić preuzeo ekipu Maribora.

Feđa Dudić, kako smo i najavili, novi je trener NK Maribor, zvanično je potvrdio klub iz Slovenije na društvenim mrežama. Juče su dogovoreni svi uslovi saradnje, a zvanično predstavljanje odrađeno je danas.

„Prvim danom oktobra otvaramo novo ljubičasto poglavlje: sa zadovoljstvom objavljujemo da je Feđa Dudić, 42-godišnji trener iz Sarajeva, koji je osvojio trofej sa Veležom u BiH i koji je odveo Radnički iz Kragujevca u evropsko takmičenje, novi šef stručnog štaba NK Maribor“, poručili su iz kluba.

"Ovo je veliki korak u karijeri i potrudiću se da iskoristim priliku koju mi je ponudio Upravni odbor Maribora. Od prvog kontakta moja odluka je bila jasna. Dogovarali smo se samo oko manjih detalja. Između Kragujevca i Maribora imao sam pet, šest ponuda koje nisam prihvatio. Htio sam produžiti pauzu, a kada je stigla ponuda Maribora, rekao sam – ovo je to. Dolazim motivisan i jedva čekam prvu utakmicu i prvi trening da upoznam igrače. Već sam obavio prve analize i provjerio kako tim funkcioniše. Ne dolazim nespreman, kao da padam s neba", poručio je Dudić na predstavljanju.

Dudić je potpisao ugovor do kraja sezone 2026/27, a prvi trening će održati već danas. Premijeru na klupi novog tima imaće na utakmici protiv Domžala u subotu.

Skandal koji je prethodio njegovom dolasku

Dudić je na klupi Maribora naslijedio Radomira Đalovića, koji je klub vodio samo u dvije utakmice. Njegovom odlasku je prethodio veliki skandal, nakon tuče tuče Omara Rekika i Benžamina Tetea u kojoj je i sam Đalović navodno dobio udarac.

"Nije ugodno što je u devet, deset kola već došlo do smjene četvrtog trenera. Nadam se da ćemo ovaj put uspjeti i duže sarađivati. Prati me tokom karijere obrazac da preuzimam timove pred reprezentativne pauze, kao što je bio slučaj i u Veležu i Radničkom. Prvi cilj je potpuna koncentracija na utakmicu protiv Domžala, a zatim ćemo imati 14 dana za međusobno upoznavanje tima, što vjerujem da ćemo iskoristiti na najbolji način. Navijači mogu očekivati napadačku igru, ali uz kontrolisanu odbranu, bez divljanja po terenu. U mojoj prvoj sezoni u Radničkom utakmice su se završavale i 4:3, 3:2, u drugoj smo to ispravili. Težimo posjedu lopte i dobrom reagovanju nakon gubitka, s ciljem da u većem dijelu pritisnemo protivnika", dodao je Dudić.

Maribor nakon 10 odigranih kola ima 17 bodova, a toliko imaju i Koper i Bravo. Prvoplasirano Celje još ne zna za poraz te drži prvo mjesto sa 28 bodova.