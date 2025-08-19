MONDO: Feđa Dudić odbio ponudu podgoričke Budućnosti

Bosanskohercegovački stručnjak Feđa Dudić zahvalio je sa ponudi šampiona Crne Gore, ali neće preuzeti podgoričku Budućnost, potvrđeno je našem portalu.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je odlaskom Nenada Lalatovića ostala upražnjena klupa podgoričke Budućnosti, šampion Crne Gore želio je da za njegovog nasljednika imenuje Feđu Dudića.

Crnogorski prvak želio je da za novog trenera imenuje doskorašnjeg stratega Radničkog 1923, ali Dudić se zahvalio na ponudi uz obrazloženje da mu je potreban odmor od fudbala poslije naporne sezone u kragujevačkom klubu.

Podsjetimo, bh. stručnjak je napravio istorijski uspjeh u Kragujevcu čiji je klub dva puta uzastopno odveo u evropske kvalifikacije.

Takođe, uspješno je vodio i mostarski Velež, s kojim je osvojio Kup Bosne i Hercegovine, a tokom trenerske karijere još je sjedio na klupama GOŠK-a iz Gabele i Sarajeva.

(MONDO)