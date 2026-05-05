Feđa Dudić napustio Maribor! Slovenački klub će dobiti petog trenera ove sezone!

Maribor će dobiti petog trenera poslije odlaska Feđe Dudića.
Feđa Dudić više nije trener Maribora.
Poslije serije loših rezultata, odnosno četvrtog poraza u posljednjih pet utakmica bh. stručnjak ponudio je ostavku, a klub ju je prihvatio pa je Dudić napustio Ljudski vrt. Sa njim su otišli i njegovi pomoćnici Adnan Jahić, Lazar Savić i Jasmin Trnovac.
Dudić je vodio Maribor na 22 utakmice - 21 u prvenstvu i jednoj u Kupu Slovenije. Pod njegovim vođstvom ekipa je upisala devet pobjeda, šest remije i isto toliko poraza, a Maribor je doživio i šokantnu eliminaciju u prvom kolu Kupa Slovenije kada ga je izbacio drugoligaš Brinje.
Iz Maribora su se zahvalili Dudiću i njegovim pomoćnicima i poželjeli im sreću.
"Svima se zahvaljujemo na zalaganju, trudu i predanosti u radu, koji su obavljali s velikom dozom pripadnosti, te im želimo mnogo sreće na daljem trenerskom putu", saopštili su iz Maribora.
Feđa Dudić ni več trener@nkmaribor. Na njegovo pobudo je bil sprejet sklep o zaključku sodelovanja. Vodenje moštva bo prevzel Mitja Pirih, skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem, ob priključitvi Blaža Vrhovca ter Marka Baruna.— NK Maribor (@nkmaribor)May 5, 2026
➡️https://t.co/mCweerAzAypic.twitter.com/UjwqUCIBQ2
Nakon odlaska Dudića ekipu će preuzeti članovi dosadašnjeg stručnog štaba na čelu sa Mitjom Pirihom koji će voditi derbi protiv Olimpije.
Pirih će tako postati peti trener Maribora u ovoj sezoni. Ekipa je počela sezonu sa Turčinom Tugberkom Tenrivermisom na klupi, a on je otpušten poslije samo 49 dana. Potom je privremeno ekipu vodio Radovan Karanović, a njega je naslijedio Radomir Đalović. Ni crnogorski trener nije se dugo zadržao, samo tri utakmice i napustio je klub poslije fizičkog obračuna igrača na treningu tokom kojeg je is am dobio udarac u glavu. Nakon toga je došao Dudić, međutim, ni on nije imao mnogo uspjeha.
Maribor je trenutno četvrti na tabeli sa šest bodova manje od Brava koje ima utakmicu manje i drži treće mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Samo bod manje od Maribora ima Olimpija, pa se u klubu očigledno nadaju da bi “šok terapija” mogla da pomogne da ekipa izbjegne novi poraz i tako dodatno padne na tabeli u samom finišu prvenstva.