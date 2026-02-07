Feđa Dudić razočaran u Sloveniju: "I ovdje ima privilegovanih klubova, kao u Srbiji i BiH"

Feđa Dudić kritikovao je suđenje u Sloveniji za koje kaže da je "isto kao u BiH i Srbiji".

Feđa Dudić vodio je vrlo dobro Radnički iz Kragujevca i rastao se sa ovim klubom nakon što je ljetos doživio poniženje i ispao od kluba sa Farskih Ostrva iz Konferencijske lige, a potom je preuzeo slovenački Maribor. Ne cvjetaju mu ruže u Sloveniji jer je nakon 20 odigranih kola na trećem mjestu sa čak 15 bodova manje od Celja, a kako tvrdi - to je zbog suđenja.

"Očekivao sam da će Slovenija biti dobro organizovana zemlja s vrhunskim suđenjem. Imao sam problema u Srbiji i Bosni i Hercegovini jer su neki klubovi bili privilegovani, ali sam mislio da sam to ostavio za sobom", rekao je Dudić.

"A sada i ovde postoji sličan obrazac. Moramo više da pričamo o tome jer želimo da slovenačka liga bude regularna. Dobro je što se greške javno priznaju, a ne kao u prošlosti, kada smo svi izgledali kao sijlepci. Ovakve neregularnosti nas vraćaju korak unazad, ljudi gube povjerenje u regularnost lige, a gledanost naravno opada", dodao je trener iz BiH.

Nije htio mnogo da duži priču, svestan toga da bi mogao da bude kažnjen zbog "dugog jezika", koji ga je krasio i dok je radio u Radničkom, Sarajevu, Veležu...

"Ne smijem mnogo da pričam o tome na konferencijama, ali u medijima mogu. Svi griješimo. Ako pogriješimo jednom, to se desi, ako se ponavlja iznova, onda moramo nekoga da pošaljemo na hlađenje, moraju da postoje posljedice, posebno u oblasti koja se tiče dijeljenja pravde. Ne želim da u ligi imamo klub koji ima privilegije. Negativne odluke se uvijek donose na račun jednog kluba, a pozitivne na račun drugog kluba", zaključio je Dudić.