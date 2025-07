Nikola Vučević nema dilemu: "Srbija je glavni favorit na Eurobasketu, lično bih to volio"

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević završava reprezentativnu karijeru na Eurobasketu gdje Srbiju vidi kao glavnog favorita.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia/MONDO/Stefan Stojanović

Košarkaška reprezentacija Crne Gore neće nastupiti u najjačem sastavu na predstojećem Evrobasketu, ali prva zvijezda tima će biti tu. As Čikago Bulsa Nikola Vučević spreman je da igra na četvrtoj evropskoj smotri u karijeri, a kao glavnog favorita ističe Srbiju.

Evropsko prvenstvo se održava od 27. avgusta do 14. septembra, Crna Gora se nalazi u grupi B, koja igra u finskom Tampereu. Osim domaćina, rivali su im Njemačka, Litvanija, Švedska i Velika Britanija.

"Grupa je nezgodna. To su timovi sa kvalitetnim igračima. Finska ima prednost domaćeg terena, biće motivisana, predvodiće je Markanen, koji je sjajan igrač. Litvanija je iskusna ekipa - i ona je imala otkaza, ali i pored toga je veoma dobar tim. Igra tvrdo i čvrsto, s Litvancima je uvijek nezgodno i teško. Njemačka je jedan od favorita. Veliku Britaniju i Švedsku ne poznajem toliko dobro", rekao je Vučeviću intervjuu za "Vijesti".

Za prolaz će se boriti protiv Britanaca i Šveđana. "Naša realna šansa je protiv te dvije ekipe. Idemo utakmicu po utakmicu. Svi će se truditi da prođu, zavisiće od dosta faktora. U svakom meču ćemo morati da damo maksimum."

Nikola Vučević

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Crna Gora će na prvenstvu biti bez kapitena Bojana Dubljevića, Nikole Ivanovića, Nemanje Radovića, Dina Radončića, Petra Popovića, Fedora Žugića, Luke Bogavca, Davida Mirkovića i Andrije Grbovića. Upitan je da li ga ovi otkazi demotivišu?

"Naravno da ne. Volio bih da su svi oni tu, donijeli bi veći kvalitet, imali bismo veće šanse za dobar rezultat. Ali šta je - tu je. To je prilika za druge igrače da dobiju šansu. Nikad se ne zna šta iz toga može da izađe. Radujem se okupljanju, prvenstvu, da mlađe momke upoznam, igram sa njima. Možda im prenesem i neka moja iskustva. Smatram da imamo respektabilnu ekipu. Da se napravi dobra hemija, da se dobro uklopimo, da odemo sa velikom željom, pa da vidimo kako će to da izgleda."

Igranje za reprezentaciju - velika čast

Osim što je nastupao na četiri Evropska prvenstva, učestvovao je dva puta na Mundobasketu, dok je prošlog ljeta igrao u kvalifikacijama za Olimpijske igre. "Uvijek je lijepo doći, igrati i predstavljati svoju zemlju. Pogotovo na velikim takmičenjima, gdje se okupe svi najbolji košarkaši. Drugačije je u odnosu na igranje u klubu. Drugačiji su osjećaj, hemija između igrača, energija... Imaš jednu reprezentaciju za koju igraš. Predstavljaš svoj narod, čitava zemlja te gleda, to je posebna draž."

Vučević će u oktobru napuniti 35 godina, pa će mečevi na Eurobasketu verovatno biti njegovi posljednji u dresu nacionalnog tima.

"Mislim da će poslije Evropskog prvenstva to biti to. Potrudiću se maksimalno da dam sve od sebe, da uživam, da napravimo što bolji rezultat. Ulazim u posljednji period svoje karijere. Fokus će biti na drugim stvarima - da tokom ljeta odmorim, posvetim se porodici. Nije sto odsto, ali u ovom trenutku tako razmišljam, vjerovatno su posljednji nastupi za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu."

Srbija glavni favorit

Košarkaši Srbije

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Kao glavnog favorita vidi Srbiju predvođenu Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem. Smatra da su iskustvo i to što su dugo godina zajedno ključni aduti protiv Nijemaca i Francuza. "Tu bih izdvojio samo Srbiju. Srbija je glavni favorit. Najkompletnija ekipa, sa najvećim iskustvom, dugo igraju zajedno. Predvođeni su Nikolom Jokićem, najboljim igračem na svijetu. To je tim koji je imao sjajan rezultat na Olimpijskim igrama i mislim da će ove godine da dođu do zlata. Lično bih to volio zbog njih, jer imaju kvalitet da dođu do titule. Poslije Srbije je Njemačka. Francuzi su dosta oslabljeni, ne znam u kakvom će sastavu Španci biti...“

Očekuje se da Srbija nastupi u sličnom sastavu kao na Olimpijskim igrama, dok još uvijek čekamo preliminarni spisak Svetislava Pešića.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:20 NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA Izvor: NBA

(MONDO)