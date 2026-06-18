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Južna Afrika zaslužila pobjedu, Češka nije zaslužila ništa: Dva tima su na korak od ispadanja sa Mundijala

Južna Afrika zaslužila pobjedu, Češka nije zaslužila ništa: Dva tima su na korak od ispadanja sa Mundijala

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Utakmicom Češke i Južne Afrike počelo drugo kolo grupne faze na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Češka i Južna Afrika odigrali 1-1 sada blizu ispadanja sa Mundijala Izvor: Lars Baron / Getty images / Profimedia

Utakmica Češke i Južne Afrike završena je bez pobjednika - 1:1, ali je opšti utisak da su momci iz Afrike više zaslužili pobjedu.

Nema tu mnogo kvaliteta, niti je bilo smislenih akcija i velikih šansi, ali je želja koju su prikazali Česi bila ispod svakog nivoa.

Nije dugo trebalo reprezentaciji Češke da stigne do prednosti u drugom meču na Mundijalu 2026. godine. Nakon odlične akcije koju su izveli mnogo prostora je ostalo oko Mihala Sadileka koji nije imao težak posao.

Češka - Južna Afrika gol Sadilek
Izvor: YouTube/ Arena Sport TV

 Trenutak odluke desio se u 81. minutu kada je Pavel Šurc rukom blokirao udarac ka golu i opravdano je dosuđen jedanaesterac. 

Precizan sa bijele tačke je Teboho Mokoena za 1:1.

Češka - Južna Afrika gol Mokoena
Izvor: YouTube/ Arena Sport TV

Nakon što su u prvom kolu grupne faze oba tima upisala poraze, a u drugoj rundi međusobno odigrale neriješeno, reprezentacije Češke i Južne Afrike nalaze se na korak od eliminacije sa Mundijala. Meksiko i Južna Afrika imaju po tri boda i međusobni meč u drugom kolu, dok su Češka i Južna Afrika na po jednom osvojenom bodu.

U posljednjem kolu grupne faze igraće Meksiko i Češka, odnosno Južna Koreja i Južna Afrika. Dalje može da se prođe i sa četiri boda, ali treba pobijediti favorita u posljednjoj rundi...

Tagovi

Mundijal 2026

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