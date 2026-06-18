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"Molimo za razumijevanje i humanost": Mesijeva porodica se oglasila tokom Mundijala 2026

"Molimo za razumijevanje i humanost": Mesijeva porodica se oglasila tokom Mundijala 2026

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Saopštenje porodice Lionela Mesija odnosi se na zdravstveno stanje njegovog oca, koji je bolestan.

Otac Lea Mesija u bolnici Izvor: Pawel Andrachiewicz / Newspix.pl / Profimedia

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi postigao je tri gola na meču Argentine i Alžira u prvom kolu grupne faze na Mundijalu 2026. Taj meč obilježile su njegove suze, a nakon meča je kratko poručio da je zaplakao zbog stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.

Ubrzo je čitav svijet saznao da je bolestan otac Lionela Mesija, a da je to teret sa kojim argentinski majstor mora da igra u posljednje vrijeme. Najbolji fudbaler na svijetu odmah je dobio podršku ljubitelja fudbala, a i sam je istakao da je tim u svakom trenutku bio uz njega. Sada je porodica Lionela Mesija morala da izda saopštenje koje treba da pročitaju svi oni koji prate mečeve sa Svjetskog prvenstva u fudbalu.

"Porodica Mesi obavještava javnost da Horhe Mesi trenutno ima zdravstveni problem. Trenutno je pod ljekarskim nadzorom, oporavlja se i napreduje u svom stanju. U svjetlu izvještaja, glasina i spekulacija koje su kružile posljednjih sati, porodica želi da izrazi duboku zabrinutost zbog nedostatka osjetljivosti, poštovanja i diskrecije sa kojima su se neki pojedinci odnosili prema strogo privatnom porodičnom pitanju. Porodica takođe želi da pojasni da samo Horheova uža porodica ima stvarne i tačne informacije o njegovom stanju. Stoga, svaka verzija, izjava ili informacija koja ne dolazi direktno od porodice i njenih zvaničnih kanala ne treba smatrati validnom ili istinitom", navodi se u objavi porodice.

Porodica najboljeg fudbalera i kapitena reprezentacije Argentine apeluje na javnost da poštuje privatnost Lionelovog oca, koji se bori protiv teške bolesti u ovom trenutku.

"U ovakvim vremenima, molimo za odgovornost, razumijevanje i humanost. Zdravlje osobe i duševni mir njenih voljenih ne bi trebalo da budu predmet spekulacija ili neodgovorne medijske pažnje. Iskreno cijenimo izraze naklonosti, poštovanja i brige koje smo dobili i molimo da se Horheova privatnost, poverljivost i lični prostor - kao i prostor cijele njegove porodice - poštuju tokom ovog procesa. Svaka relevantna ažuriranja biće blagovremeno saopštena od strane porodice i putem odgovarajućih kanala. Hvala vam na razumijevanju", dodaje se u saopštenju.

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Tagovi

Lionel Mesi fudbal Mundijal 2026

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