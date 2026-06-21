Tragedija u centru Budve: Beživotno tijelo mladića pronađeno na gradilištu hotela

Beživotno tijelo mlađe muške osobe pronađeno je u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve.

Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Slučaj je potvrđen iz policije, a u toku su aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Na mjestu pronalaska tijela intervenisali su pripadnici budvanske Službe zaštite i spasavanja, koji su tijelo izvadili iz duboke rupe. Prema prvim informacijama, riječ je o stranom državljaninu, prenose crnogorski mediji.

Policija trenutno sprovodi provjere kako bi se utvrdilo da li je u pitanju osoba čiji je nestanak prijavljen 18. juna. Nadležni organi nastavljaju sa uviđajem i istražnim radnjama.