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Tragedija u centru Budve: Beživotno tijelo mladića pronađeno na gradilištu hotela

Tragedija u centru Budve: Beživotno tijelo mladića pronađeno na gradilištu hotela

Autor Dušan Volaš
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Beživotno tijelo mlađe muške osobe pronađeno je u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve.

Tragedija u centru Budve: Beživotno tijelo mladića pronađeno na gradilištu hotela Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Slučaj je potvrđen iz policije, a u toku su aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Na mjestu pronalaska tijela intervenisali su pripadnici budvanske Službe zaštite i spasavanja, koji su tijelo izvadili iz duboke rupe. Prema prvim informacijama, riječ je o stranom državljaninu, prenose crnogorski mediji.

Policija trenutno sprovodi provjere kako bi se utvrdilo da li je u pitanju osoba čiji je nestanak prijavljen 18. juna. Nadležni organi nastavljaju sa uviđajem i istražnim radnjama.

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Tagovi

Crna Gora Podgorica tijelo

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