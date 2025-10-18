Akcija "Simkartel": Zaplijenjeno 40.000 SIM kartica, prevaranti se predstavljali kao djeca i tražili hitne isplate

U velikoj akciji Evropola u Letoniji je uhapšeno pet osoba osumnjičenih za kibernetički kriminal, te su zaplijenjene infrastrukture koje su korištene za niz sofisticiranih prevara širom Evrope. Obim kriminalne mreže mjeri se desetinama miliona fiktivnih naloga.

Izvor: EUROPOL

Akcija, nazvana "Simkartel", rezultirala je obaranjem pet servera i zapljenom 1.200 SIM boks uređaја, zajedno sa 40.000 aktivnih SIM kartica. Istražioci iz Austrije, Estonije i Letonije, zajedno sa svojim kolegama iz Evropola i Evrodžasta, uspjeli su kriminalnoj mreži pripisati više od 1.700 pojedinačnih slučajeva kibernetičke prevare samo u Austriji i 1.500 u Letoniji, sa ukupnim gubitkom koji se mjeri u nekoliko miliona evra.

Finansijski gubitak samo u Austriji iznosi oko 4,5 miliona evra, dok se gubitak u Letoniji procjenjuje na 420.000 evra.

Maska za kriminalce širom svijeta

Kriminalna mreža i njena infrastruktura bile su tehnički veoma sofisticirane, omogućavajući počiniocima širom svijeta da koriste ovu SIM boks uslugu za izvršavanje širokog spektra telekomunikacijskih kibernetičkih i drugih zločina.

Onlajn servis koji su kreirali kriminalci nudio je telefonske brojeve registrovane na ljude iz 80 zemalja za korišćenje u kriminalnim aktivnostima. Na ovaj način, počinioci su mogli da otvaraju lažne naloge za društvene mreže i komunikacijske platforme, prikrivajući pri tom svoj pravi identitet i lokaciju.

Pravi obim ove mreže tek se otkriva, ali preliminarna mjerenja pokazuju da je na osnovu ilegalnih usluga osumnjičenih kreirano više od 49 miliona onlajn naloga. Šteta koju su zakupci telefonskih brojeva nanijeli svojim žrtvama iznosi nekoliko miliona evra.

Specijalizovane prevare: Lažni pozivi od "djece"

Neki počinioci su se specijalizovali za prevare na tržištima polovne robe, dok su drugi koristili mrežu za sofisticirane šeme. Jedna od čestih prevara bila je kontaktiranje žrtava putem aplikacija poput WhatsAppa, da bi se počinilac predstavljao kao kćerka ili sin tvrdeći da ima novi broj telefona.

Izazivajući paniku navođenjem navodnih spontanih nesreća ili hitnih slučajeva, zahtijevali su hitne isplate, obično u iznosima od četiri cifre. Pored toga, počinioci su žrtve podsticali da uplate veće iznose za "investicije", često koristeći softver za daljinski pristup kako bi dobili kontrolu nad uređajem žrtve.