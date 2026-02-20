Vještačka inteligencija protiv krađa: Hiljade francuskih supermarketa uvode softver za analizu kretanja kupaca

Upotreba vještačke inteligencije u prodavnicama je, međutim, trenutno u pravnoj sivoj zoni.

Hiljade francuskih supermarketa počele su da koriste vještačku inteligenciju za borbu protiv krađe u prodavnicama, a softver analizira kretanje kupaca u realnom vremenu kako bi ukazao na sumnjivo ponašanje. Iako trgovci kažu da je tehnologija značajno smanjila njihove gubitke, ona takođe pokreće ozbiljna pitanja o privatnosti i transparentnosti jer je njena upotreba uglavnom neregulisana.

Softver analizira snimke sa nadzornih kamera u prodavnicama. Kada algoritam detektuje sumnjive gestove, kao što je stavljanje predmeta u torbu ili višestruko dodirivanje proizvoda bez skeniranja na kasi, automatski šalje kratak video snimak osoblju prodavnice.

"Tako dobijamo upozorenje. To može biti jednostavan gest, ponekad dvosmislen. Međutim, sistem je najbolji u prepoznavanju skrivenih proizvoda, kao što je kada ruke idu ka torbama", rekao je Nelson Lopes, menadžer supermarketa Montreuil blizu Pariza.

"Kada postoji ovakvo upozorenje, svi smo u pripravnosti i pratimo snimak", dodao je.

Prodavnice nisu obavezne da obaveste kupce da koriste vještačku inteligenciju

Vlasnik supermarketa Arul Džadson kaže da je izgubio skoro 60.000 evra u prvoj godini poslovanja bez vještačke inteligencije, a da su mu gubici sada otprilike prepolovljeni. U međuvremenu, pariska farmaceutkinja Latifa Garbi plaća 200 evra mjesečno za nadogradnju svojih kamera vještačkom inteligencijom, štedeći joj oko 4.000 evra godišnje i izbjegavajući troškove zapošljavanja obezbjeđenja.

Upotreba tehnologije je trenutno u pravnoj sivoj zoni. Francuska nema poseban zakon kojim se odobrava nadzor ponašanja pomoću vještačke inteligencije u komercijalnim prostorima, a prodavnice nisu obavezne da obavijeste kupce da se ona koristi.

Francuski organ za zaštitu podataka CNIL je jasno stavio do znanja da takve kamere masovno analiziraju lične podatke i da je njihova komercijalna upotreba zabranjena bez posebnog pravnog okvira. Uprkos ovom upozorenju, francuski softverski startap Veesion je opremio između 2.000 i 3.000 prodavnica širom Francuske.

"Ako se podaci ne dijele, ne smeta mi."

Generalni direktor kompanije, Tibo David, brani tehnologiju, rekavši da je u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR) i da ne vrši biometrijsku analizu. Mnogi trgovci na malo kažu da je softver jednostavno alat koji pomaže u zaštiti preduzeća koja se suočavaju sa porastom krađa zbog krize i rastućih troškova života.

"Pretpostavljam da je to bezbjednosna mjera za vlasnika. Ako je njegova upotreba ograničena i podaci se ne dijele, to je na kraju kao obična kamera. Zato mi ne smeta", rekao je Loan, 65-godišnji kupac.

S obzirom na to da zakonodavci razmatraju prijedloge za stvaranje regulatornog okvira za nadzor pomoću vještačke inteligencije, debata o tome gdje se bezbednost završava, a nadzor počinje vjerovatno će se nastaviti godinama koje dolaze.

(EUpravo zato/Index)