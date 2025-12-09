Napadač se predao policiji: Muškarac napadnut u stanu u Tuzli, ljekari mu se bore za život

U tuzlanskom naselju Dragodol danas je došlo do fizičkog napada na jednu osobu, koja je životno ugrožena i hospitalizovana je u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Izvor: MUP KS

Naime, u jednom stanu koji se nalazi u stambenoj zgradi u naselju Dragodol u Tuzli, danas je došlo do fizičkog napada na muškarca čiji identitet još uvijek zvanično nije potvrđen.

"Danas oko 17:15 sati dežurna služba PS Centar zaprimila je prijavu građanina u kojoj se ukazuje da je u naselju Dragodol u Tuzli jedna osoba teško povrijeđena. Odmah je na mjesto događaja upućena patrola policije, koja je po dolasku zatekla teško povrijeđenog muškarca te je isti vozilom SHMP Doma zdravlja u Tuzli prevezen u UKC Tuzla gdje je zadržan na Klinici za hirurgiju", kazala je portparol Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Kako je dodala, radeći na rasvjetljavanju prijavljenog događaja, u blizini mjesta događaja pronađena je i uhapšena jedna muška osoba koja se dovodi u vezu sa navedenim događajem, piše Klix.

"Isti je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP TK-a. Na mjesto događaja je upućena uviđajna ekipa OKP PU Tuzla koja će preduzeti sve potrebne radnje prema uputama dežurnog tužioca", dodala je Sprečić.

Prema nezvaničnim informacijama, žrtvu je drugi muškarac navodno napao nožem, zadavši mu nekoliko ubodnih rana.

Žrtva je, prema informacijama sarajevskog portala, u izuzetno teškom zdravstvenom stanju, odnosno životno je ugrožena.