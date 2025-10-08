Akcija "Kalibar" u Prijedoru: Kod dvije osobe pronađeno oružje i municija (FOTO)

U akciji „Kalibar“ u Prijedoru od dva lica oduzeto oružje, municija i minsko- eksplozivna sredstva.

Izvor: PU Prijedor

U nastavku akcije "Kalibar", pretresom stambenih objekata J.A. i S.H iz Prijedora, policija je pronašla dvije vojne puške, pištolj, tri ručne bombe i 453 metka kalibra 7,62 milimetara.

"Policija će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaj protiv J.A. i S.H. za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

(Mondo)