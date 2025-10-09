Javno uništavanje oružja: Više od 1.500 komada biće istopljeno u Jelšingradu

U livnici "Jelšingrad" u Banjaluci u subotu, 11. oktobra, biće organizovano javno uništavanje 1.536 komada oružja i dijelova oružja, koje su prikupile i zaplijenile policijske agencije u BiH.

Izvor: Screenshot/MUP Hrvatske

Cilj je ukazivanje na opasnosti koje višak oružja, kao i slabo osigurano i nezakonito posjedovano oružje, predstavljaju za svakodnevnu bezbjednost svih građana, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.

Iz ovog ministarstva ističu da problem cirkulacije i nelegalne proliferacije oružja u jugoistočnoj Evropi ne poznaje granice, te zahtijeva koordiniran regionalni odgovor.

Akciju organizuje Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, u saradnji sa Centrom za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, uz tehničku podršku UNDP-a u BiH i finansijsku podršku EU, u okviru projekta "Podrška za jačanje borbe protiv ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem na Balkanu".

(Srna)