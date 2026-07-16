"Moram da ubijam!" Tinejdžer (16) iz Hrvatske na 19 strana opisao mržnju prema ženama, pa uzeo nož i krenuo u školu

Šesnaestogodišnjak sa hrvatskim državljanstvom, koji je početkom jula nožem teško povrijedio dvije učenice u školi u Njemačkoj, prije napada je na internetu objavio manifest u kojem veliča masovne ubice, širi mržnju prema ženama i otvoreno piše o želji da ubija.

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Njemački Špigl objavio je nove detalje istrage o šesnaestogodišnjaku sa hrvatskim državljanstvom koji je 8. jula nožem napao dvije trinaestogodišnje učenice u gimnaziji u Šongauu, u Gornjoj Bavarskoj.

Prema navodima ovog lista, tinejdžer je neposredno preij napada na internetu ostavio manifest od 19 stranica na engleskom jeziku, ispunjen nasilnim fantazijama, veličanjem masovnih ubica, rasističkim stavovima i mržnjom prema ženama.

Istraga je pokazala da je planirao i pucnjavu, ali da pištolj napravljen pomoću 3D štampača nije funkcionisao. Nastavnici i policija savladali su ga 17 minuta nakon početka napada.

Ranije prijetio vršnjacima

Kako navodi Špigl, mladić je i prošle godine bio prijavljen zbog dva incidenta, nakon što je prijetio drugim učenicima i na društvenim mrežama veličao masovne pucnjave u školama.

Kasnije je prebačen u drugu školu, koja se nalazi u istoj zgradi kao gimnazija u kojoj je izvršio napad.

Protiv njega se vodi istraga zbog sumnje da je napad imao ekstremističku pozadinu, a jedan od ključnih dokaza upravo je sporni manifest.

"Imao je snažnu želju da ubija"

U tekstu, koji ima 19 stranica, autor više puta pominje teroriste, masovne ubice i ekstremne desničare.

Stručnjak za ekstremizam Tilo Maneman ocenio je da sadržaj ukazuje na moguće veze sa ekstremističkim internet zajednicama koje veličaju nasilje i podstiču imitiranje takvih zločina.

Mladić u manifestu piše o "snažnoj želji da ubija", iznosi nasilne fantazije i koristi niz uvredljivih izraza za žene.

Žene naziva pogrdnim imenima, tvrdi da su napadi na njih opravdani i opisuje ih izrazima koji se često koriste u takozvanoj incel zajednici.

Stručnjaci: Manifest podseća na masovnog ubicu

Iako u tekstu tvrdi da nije pripadnik incel pokreta, stručnjakinja Veronika Kraher smatra da njegov način izražavanja i struktura manifesta snažno podsjećaju na tekst koji je 2014. godine objavio Eliot Rodžer, mladić koji je u Kaliforniji ubio šest osoba prije nego što je izvršio samoubistvo.

Prema njenim riječima, u manifestu se ponavljaju teme poput osjećaja odbačenosti, problema u porodici, neuspjele ljubavi i prebacivanja krivice na žene, što su karakteristični motivi incel ideologije.

"Kad sam video snimak napada, shvatio sam da moram da ubijam"

Autor manifesta sebe opisuje kao desničara, iznosi islamofobne i antisemitske stavove, ali navodi da ne podržava nijednu političku stranku, uključujući i nemački AfD.

U tekstu veliča Brentona Taranta, teroristu koji je 2019. godine ubio 51 osobu u napadu na dvije džamije u novozelandskom Krajstčerču.

Kako prenosi Špigl, tinejdžer je napisao da je nakon gledanja snimka tog napada pomislio:

"Moram da ubijam."

(Jutarnji List/Mondo)