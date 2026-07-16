Pretraga na Google mapama pokrenula naučnu istragu: Sumnja na otkriće meteoritskog kratera starog 390 miliona godina

Čovek iz Kanade na Google mapama otkrio neobičan kružni oblik – naučnici vjeruju da bi mogao biti krater od udara meteorita star 390 miliona godina.

Izvor: Google maps / printscreen

Ono što je počelo kao zapažanje jednog čovjeka o neobičnoj kružnoj formaciji u zabačenom delu kanadske pokrajine Kvebek, sada je postalo predmet ozbiljnog naučnog istraživanja. Stručnjaci vjeruju da bi ova formacija mogla predstavljati do sada nepoznati krater nastao udarom meteorita, star gotovo 390 miliona godina.

Istraživanje će narednog mjeseca ući u novu fazu, kada će naučnici predstaviti svoje nalaze na jednom od najvećih svjetskih skupova posvećenih planetarnim naukama, koji će biti održan u Njemačkoj.

Stanovnik Kvebeka, Danijel Breton, pregledajući satelitske snimke na Gugl mapama primijetio je neobično kružno udubljenje. Gotovo savršeno kružni oblik izdvajao se od okolnog pejzaža, pa je Breton posumnjao da bi mogao imati neobično porijeklo.

Vođen radoznalošću, kontaktirao je stručnjake kako bi provjerio svoju pretpostavku.

Njegovo zapažanje stiglo je do Gordona Osinskog, planetarnog geologa i profesora na Univerzitetu Vestern u Kanadi, jednog od vodećih stručnjaka za kratere nastale udarima meteorita.

Zaintrigiran satelitskim snimcima, Osinski je sa svojim istraživačkim timom odlučio da detaljnije ispita lokalitet.

Naučnici vjeruju da bi mogao biti skriveni meteoritski krater

Nakon analize satelitskih snimaka, geoloških karata i podataka sa terena, istraživači su zaključili da formacija poseduje mnoge karakteristike tipične za drevne kratere nastale udarom meteorita.

Prema njihovim procenama, struktura ima prečnik od oko 15 kilometara i nalazi se u teško pristupačnom području Kvebeka.

Ako se potvrdi njeno porijeklo, postala bi jedan od malobrojnih poznatih meteoritskih kratera u toj kanadskoj pokrajini i dopunila već impresivnu listu kanadskih udarnih struktura.

Naučnici procjenjuju da je krater nastao prije oko 390 miliona godina, ali naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se sa sigurnošću utvrdili njegova starost i porijeklo.

Terenska istraživanja donijela obećavajuće rezultate

Istraživački tim je potom posjetio udaljeni lokalitet kako bi prikupio uzorke stena i dokumentovao geološke karakteristike.

Tokom ekspedicije pronađeno je više obilježja koja se uobičajeno povezuju sa udarima meteorita, što dodatno jača pretpostavku da je kružna struktura nastala kada je ogromno svemirsko tijelo pogodilo Zemlju pre više stotina miliona godina.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da su neophodne detaljne laboratorijske analize pre nego što lokalitet bude zvanično priznat kao potvrđeni udarni krater.

Rezultati će biti predstavljeni međunarodnoj naučnoj zajednici

Otkriće je privuklo pažnju naučnika širom sveta.

Narednog mjeseca, u Njemačkoj, Gordon Osinski će predstaviti sažetak istraživanja na godišnjem kongresu Meteoritnog društva, međunarodne organizacije posvećene proučavanju meteorita i planetarnih nauka.

Predstavljanje rada omogućiće stručnjacima iz različitih zemalja da prouče prikupljene dokaze, razmotre rezultate i daju komentare prije nego što budu sprovedena dodatna istraživanja.

Samo predstavljanje rada ne znači da je postojanje kratera definitivno potvrđeno, ali predstavlja važan korak u procesu naučne provjere.

Za potvrdu su potrebni nepobitni geološki dokazi

Naučnici ističu da pronalaženje kružne strukture na satelitskim snimcima nije dovoljno da bi se potvrdilo postojanje udarnog kratera.

Potrebno je pronaći jasne geološke tragove koje mogu stvoriti samo ogromni pritisci nastali prilikom udara meteorita. Takva istraživanja često traju godinama i uključuju više terenskih ekspedicija, laboratorijska ispitivanja i recenzirane naučne radove.

Šta kaže Gordon Osinski

Govoreći o otkriću, Gordon Osinski posebno je istakao značaj radoznalosti običnih ljudi.

"Bez Danijela, do ovoga nikada ne bi došlo."

Dodao je da dosadašnji dokazi djeluju veoma ohrabrujuće, ali da je potrebno sprovesti još mnogo naučnog rada prije donošenja konačnih zaključaka.

Zašto je ovo otkriće važno?

Kanada je jedna od zemalja sa najvećim brojem potvrđenih meteoritskih kratera na svijetu, ali geolozi smatraju da se mnogi i dalje kriju ispod šuma, jezera i debelih slojeva sedimenata.

Ukoliko se potvrdi da je formacija u Kvebeku zaista nastala udarom meteorita, mogla bi pružiti dragocjene informacije o geološkoj istoriji Zemlje, drevnim sudarima sa svemirskim tijelima i razvoju površine naše planete tokom posljednjih stotina miliona godina.

Za sada je pažnja naučne javnosti usmerena ka predstojećem skupu u Njemačkoj, gdje će ovo neobično otkriće sa Google mapa biti predstavljeno svjetskoj zajednici planetarnih naučnika i napraviti još jedan važan korak ka mogućoj naučnoj potvrdi.

(Economic Times/MONDO)