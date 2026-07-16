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Nakon udesa kod Aleksandrovca: Motociklista zbrinut na UKC-u Republike Srpske

Nakon udesa kod Aleksandrovca: Motociklista zbrinut na UKC-u Republike Srpske

Autor Dušan Volaš
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Motociklista iz Laktaša Z.K, koji je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u Aleksandrovcu, hospitalizovan je na Klinici za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske i za sada nije vitalno ugrožen, rečeno je u UKC-u.

Motociklista iz Laktaša povrijeđen u nezgodi kod Aleksandrovca Izvor: mondo.ba

U UKC-u navode da je ovom licu hirurški zbrinuta desna podlaktica, te da su u toku dalje dijagnostičke i terapijske procedure.

Iz Policijske uprave Banjaluka ranije je saopšteno da je u nezgodi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka učestvovalo i lice iz Laktaša čiji su inicijali D.B. koje je upravljalo vozilom marke "folksvagen".

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Tagovi

saobraćajka

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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