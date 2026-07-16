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Izmjene odluke o maržama u Srpskoj: Mali trgovci sa jednim objektom izuzeti od ograničenja

Izmjene odluke o maržama u Srpskoj: Mali trgovci sa jednim objektom izuzeti od ograničenja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vlada Republike Srpske korigovala je odluku o maržama

Izmjene odluke o maržama: Mali trgovci sa jednim objektom izuzeti od ograničenja Izvor: Shutterstock

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac rekao je da je Vlada Srpske danas usvojila izmjene Odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda kojom je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu na teritoriji Srpske.

Puhovac je na konferenciji za medije u Banjaluci naveo da je izmjena usvojena budući da trgovci sa jednim maloprodajnim objektom raspolažu znatno ograničenijim ekonomskim i organizacionim kapacitetima u odnosu na velike trgovačke lance, te se izuzimanjem ove kategorije štiti njihova ekonomska održivost.

Pored toga, naveo je, izmjenama se preciznije određuju vrste proizvoda, njihove karakteristike i veličine pakovanja za koje se primjenjuju propisane maksimalne marže u iznosu od šest odsto u veleprodaji i osam odsto u maloprodaji, čime se onemogućavaju različita tumačenja propisa u praksi i obezbjeđuje efikasniji inspekcijski nadzor.

On je dodao da je usvojena i Odluka o dopuni Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata kojom se od ograničenja marži izuzimaju benzinske pumpne stanice smještene na auto-putevima u Republici Srpskoj.

Puhovac je rekao da je ta mjera rezultat detaljne analize specifičnih uslova poslovanja navedenih stanica, koje karakteriše obaveza kontinuiranog obezbjeđivanja dostupnosti usluga korisnicima auto-puta, te povećani troškovi rada i održavanja prateće infrastrukture.

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Tagovi

marža marže trgovci

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