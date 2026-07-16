Potpredsjednik SAD iznio nove tvrdnje o Epstinu: "Bio je povezan sa američkom i izraelskom obavieštajnom službom"

Potpredsiednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da je pokojni osuđeni s*ksualni prestupnik Džefri Epstin "bio povezan" sa delovima izraelske i američke obavieštajne službe.

Izvor: PowerfulJRE Youtube printscreen/WION Youtube printscreen

Govoreći u gotovo podkastu kod Džoa Rogana koji je pregledan više od milion puta na Youtubu, Vens se osvrnuo i na postupanje administracije Donalda Trampa u vezi sa objavljivanjem takozvanih "Epstinovuh fajlova", i izjavio da je bilo ozbiljnih propusta u komunikaciji sa javnošću.

"Djelovalo je da je bio povezan sa vrhom obavještajnih službi"

Na pitanje Džoa Rogana da li smatra da je Džefri Epstin bio povezan sa izraelskom obavještajnom službom Mosad, Vens je odgovorio:

"Mosad ili CIA ili neka druga duboka država, bilo u Americi, Izraelu ili nekoj drugoj zemlji. Očigledno je imao veze sa najvišim nivoima američke obavještajne zajednice. Očigledno je imao veze i sa najvišim nivoima izraelske obavještajne zajednice."

Dodao je i da je Epstin, kako smatra, bio povezan sa pojedinim strukturama izraelske "duboke države", pre svega onima koje pripadaju političkom centru i ljevici.

"U Americi je imao prijatelje širom političkog spektra, što nije nužno bio slučaj u Izraelu," rekao je Vens.

Istovremeno je naglasio da ne postoje dokumenti koji direktno povezuju Epstina sa američkim ili bilo kojim stranim obavještajnim službama.

"Ako je takav dokument ikada postojao, sigurno više ne postoji 2026. godine," rekao je potpredsjednik SAD.

Šta pokazuju "Epstinovi fajlovi"?

Američko Ministarstvo pravde objavilo je početkom 2026. godine oko 3,5 miliona dokumenata povezanih sa slučajem Džefrija Epstina.

Iako među njima nema dokaza da je Epstin bio obavještajni agent, pojedini dokumenti otkrivaju njegove kontakte sa visokim izraelskim zvaničnicima.

Među objavljenim materijalima nalazi se i memorandum FBI iz 2020. godine u kojem jedan izvor navodi da je vjerovao kako je Epstin bio "regrutovani agent Mosada" i da je bio obučen za špijunski rad.

Dokumenti pokazuju i da je održavao prepisku sa bivšim izraelskim ministrom odbrane Ehudom Barakom, kao i veteranom Mosada Jonijem Korenom koji je često posjećivao Epstinovu rezidenciju u Njujorku.

Prema objavljenim podacima, Epstin je finansijski pomagao i pojedine izraelske organizacije.

Vens: "Pogrešili smo u komunikaciji"

Vens se tokom razgovora osvrnuo i na bivšu državnu tužiteljku Pam Bondi koja je ranije tvrdila da posjeduje navodnu Epstinovu "listu klijenata".

Kasnije se ispostavilo da takva tvrdnja nije bila tačna, a Bondi je u aprilu smijenjena.

Vens je rekao da ne veruje da je bilo pokušaja prikrivanja informacija.

"Poznajem Pam i sviđa mi se. Ne mislim da je bilo bilo kakve zle namere. Mislim da je pokušala da odgovori političkom trenutku i da je preuveličala ono što smo imali, a šta nismo imali," rekao je.

Na kraju je priznao da je administracija loše komunicirala cijelu priču oko Epstinovih fajlova.

"Apsolutno smo pogrešili u komunikaciji oko toga. To je činjenica, ali ne mislim da smo loše komunicirali zato što smo pokušavali nešto da sakrijemo," zaključio je Vens.

(Al Džazira/Mondo)