Bil Gejts je pred kongresnim odborom govorio o saradnji sa Džefrijem Epstinom, navodeći da tada nije u potpunosti razumio razmjere njegovih zločina i da je kasnije bio suočen sa pokušajima ucijenjivanja zbog afera.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia/Youtube/APT/printscreen

Osnivač Majkrosofta Bil Gejts rekao je članovima Kongresa da "nije u potpunosti razumio obim" zločina Džefrija Epstina kada je sarađivao sa osuđenim se**ualnim prestupnikom kako bi prikupio novac za njegovu filantropsku fondaciju, dodajući da ga je Epstin ucenjivao informacijama o preljubi.

Gejts je istakao da nikada nije lično bio svjedok Epstinovih kriminalnih aktivnosti. Optužio je finansijera da ga je ucjenjivao zbog vanbračnih veza.

Vidi opis Bil Gejts na ispitivanju u Kongresu: "Epstin me je ucjenjivao, znao je moju tajnu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 16 / 16

"Ove afere nisu imale nikakve veze sa mojim odnosom sa Epstinom, ali su bile bolne za moju porodicu. Epstin je pokušao da iskoristi informacije o mojim nevjerstvima - zajedno sa brojnim lažima koje je dodao - da me natjera da obnovim kontakt sa njim", rekao je Gejts, javlja Jutarnji.

Svjedočenje milijardera odnosilo se na njegove kontakte sa osuđenim se**ualnim prestupnikom koji je mamio žene i djevojke iz siromašnih i nestabilnih sredina.

Bil Gejts je svedočio iza zatvorenih vrata pred odborom koji istražuje moguće propuste federalne vlade u slučajevima protiv Epstina, njegove saradnice Gislen Maksvel i povezanim slučajevima.