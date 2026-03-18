Bil Gejts dao prognozu: Ova tri poslovna sektora AI neće ugroziti

Bil Gejts prognozira tri sektora u kojima će stručnjaci zadržati svoja radna mesta uprkos uticaju veštačke inteligencije.

Iako više nije uključen u svakodnevno poslovanje kompanije, Bil Gejts smatra da postoje tri sektora u kojima stručnjaci ne bi trebalo da strahuju za svoja radna mjesta, uprkos sve većem uticaju vještačke inteligencije.

Suosnivač "Majkrosofta" i milijarder Bil Gejts iznio je hrabru prognozu o tri zanimanja koja će preživjeti uspon vještačke inteligencije.

Kada je riječ o tehnologiji i mišljenjima ovog biznismena, mnogi ga rado slušaju, piše ladbible.

Da li AI zaista preuzima ljudske poslove?

U Ujedinjenom Kraljevstvu istraživanje investicione banke "Morgan Stenli" pokazalo je da je više poslova izgubljeno zbog vještačke inteligencije.

Britanske kompanije su izvjestile da je vještačka inteligencija u proteklih 12 mjeseci dovela do neto gubitka radnih mjesta od osam procenata - što je najviša stopa među vodećim ekonomijama, uključujući SAD, Japan, Njemačku i Australiju.

Međutim, nije sve tako crno jer, prema "Ekonomij tajmsu", Gejts smatra da to neće biti slučaj za tri profesije za koje vjeruje da će preživjeti AI revoluciju.

Programeri

Ovo može iznenaditi mnoge, ali ljudi koji su odgovorni za kreiranje samih AI sistema vrlo vjerovatno će zadržati svoja radna mesta.

AI je značajno napredovao u generisanju koda, ali još uvijek zaostaje u preciznosti i potrebnim vještinama za kreiranje složenog softvera.

Sedamdesetogodišnjak vjeruje da će ljudski programeri biti potrebni za otklanjanje grešaka, unapređenje i usavršavanje vještačke inteligencije - na kraju, AI-u su potrebni ljudi iza njega da sve upravljaju.

Vrijednost programera neće opasti, naprotiv - njihove vještine postaće još važnije.

Biolozi posjeduju kvalitete koje AI ne može da replicira. Posebno oni u medicinskim istraživanjima i naučnim otkrićima, koji se oslanjaju na kreativnost i kritičko razmišljanje, navodno su sigurni.

Takve kvalitete je teško replicirati AI-ju. Programi mogu analizirati skupove podataka i postavljati dijagnoze, ali kod osmišljavanja novih koncepata nailaze na probleme.

AI ne može napredovati u revolucionarnim istraživanjima niti formulisati nove hipoteze. Zbog toga Gejts vjeruje da će oni igrati ključnu ulogu u otkrivanju više o životu i unapređenju medicine. U ovoj industriji AI može biti koristan alat, ali ne i zamjena.

Radnici u energetskom sektoru

Ljudska stručnost je ključna u energetskom sektoru. Oni koji rade u energetici mogu mirno spavati. Bilo da je riječ o nafti, nuklearnoj energiji ili obnovljivim izvorima - stručnjaci u industriji odgovorni su za pronalaženje održivih rješenja i zadovoljenje potreba čovječanstva.

Gejts tvrdi da AI može pomoći u analizi i povećanju efikasnosti, ali ljudska stručnost ostaje ključna za donošenje odluka u energetici, posebno u kriznim situacijama.

Priznaje da njegove prognoze možda neće biti 100 posto tačne, jer će uticaj vještačke inteligencije na tržište rada evoluirati na načine koje još ne možemo da predvidimo - slično industrijskoj revoluciji ili usponu interneta.

