Kćerka Bila Gejtsa ima milijarde na računu, a sve hoće za džabe: Uhvaćena u prevari, javno je raskrinkali

Fibi Gejts, koja je suosnivač alata za kupovinu baziranog na vještačkoj inteligenciji, "Phia", sada se suočava s mnogim negativnim komentarima.

Fibi Gejts, ćerka milijardera Bila Gejtsa, našla se na udaru kritika nakon što ju je influenserka Kejsi Margis optužila za "gaslighting". Kako se navodi, Fibi je pokušala da je angažuje za posao, ali za manju sumu od njene standardne tarife od 250 dolara.

Inače, Fibi je suosnivač AI platforme za kupovinu "Phia", ali je uprkos tome naišla na brojne negativne komentare na društvenim mrežama, gdje je neki korisnici prozivaju zbog navodne škrtosti.

“Kada ćerka milijardera kaže da je budžet ‘super ograničen’ i da je to ‘jadni mali startap’ koji pokušava da mi plati manje od mojih objavljenih cijena”, ljutito je poručila Margis, manekenka i kreatorka iz Kalifornije, na Threadsu ove nedjelje.

Kao dokaz je objavila skrinšot poruke koju joj je navodno Fibi poslala u aprilu 2025. godine, a u kojoj je umanjila vrijednost "Phie", brenda koji se procenjuje na otprilike 180 miliona dolara. "Phia" nudi bota za upoređivanje cijena čiji je cilj da pomogne ljubiteljima mode da pronađu popuste na polovnu odjeću luksuznih brendova.

“Zdravo, draga! Naišla sam na tvoj profil na Collabstru i veliki sam obožavatelj tvog sadržaja. Ja sam osnivač 'Phie' - lansiramo krajem ovog mjeseca i bila bih veoma počastvovana ako bi bila voljna da sarađujemo i da mi pomogneš”, pisalo je u poruci, navodno poslatoj s Fibinog provjerenog profila.

“Još uvijek smo jadni mali startap, tako da nam je budžet super ograničen, ali i dalje bismo voljeli da sarađujemo ako si otvorena za to. Slobodno pošalji svoje cijene”, nastavlja se u poruci. Međutim, Margis nije htela da joj pošalje cijene.

“Pronašla me na stranici koja se zove Collabstr, gde brendovi mogu da angažuju kreatore. Moje cene su javno objavljene na platformi, ali umjesto da me angažuje tamo, poslala je privatnu poruku kako bi smanjila cijenu”, dodala je Kejsi, s kojom su se mnogi složili.

“Suludo je da nije htela da plati 250 dolara. Dosta nam je više tih milijardera prevaranata koji se izvlače. Ponosna sam na tebe jer si je prozvala”, bio je jedan od komentara. “Fibi Gejts takođe jednostavno krade ideje drugih startapa, intelektualno vlasništvo, marketing i ostalo… uz to što iskorišćava kreatore da rade besplatno”, poručio je drugi korisnik.

Fibi je prethodno priznala da je odbila da uzme novac od svog oca kako bi osigurala da "Phia" nema “nikakve veze s njenom privilegijom ili prezimenom”. “Imam teret na ramenima. Taj teret nije samo dokazivanje sebe, već i izgradnja nečega, znaš, novog i jedinstvenog što potrošači zapravo vole”, ispričala je Gejts u podkastu “Opening Bid Unfiltered”.

U razgovoru je otkrila da joj je otac ipak dao poslovni savjet. “Od svog oca sam stvarno naučila da je tim srž svega što gradite. Ne možete da učinite ništa bez nevjerovatnog tima”, otkrila je.

