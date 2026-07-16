IDDEEA nastavlja izdavanje elektronskih usluga: Sud BiH privremeno zaustavio izvršenje rješenja

Sud BiH odgodio je izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH protiv IDDEEA-e do donošenja konačne sudske odluke, čime je omogućeno nesmetano funkcionisanje elektronskih usluga.

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Sud BiH odgodio je izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH kojim je Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) zabranjena obrada ličnih podataka za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda, do donošenja konačne sudske odluke.

Iz IDDEEA-e je saopšteno da je Sud ocijenio kako bi izvršenje osporenog rješenja prije okončanja upravnog spora moglo izazvati ozbiljne posljedice po funkcionisanje već uspostavljenih elektronskih usluga koje koriste građani, institucije i poslovni subjekti.

Kako se navodi, Sud je zaključio da bi takve posljedice kasnije bilo izuzetno teško ili nemoguće u potpunosti otkloniti, čime bi bila dovedena u pitanje i efektivnost buduće sudske odluke.

Zbog toga je odlučeno da se postojeće stanje zadrži do donošenja konačne presude.

Iz IDDEEA-e su poručili da će nastaviti odgovorno izvršavati zakonom propisane nadležnosti i obezbjeđivati kontinuitet pružanja elektronskih usluga građanima, institucijama i poslovnim subjektima.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH ranije je donijela rješenje kojim je trajno zabranila IDDEEA-i obradu ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata.