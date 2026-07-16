Ukinuta granica između Gibraltara i Španije: "Srušen je poslednji zid unutar EU"

U vrijeme špica često su se stvarale duge kolone na kopnenoj granici zbog provjere dokumenata, naročito kada bise povećale tenzije između Velike Britanije i Španije, koja polaže pravo nad tom teritorijom, poznatom kao Stijena.

Izvor: Alvaro German Vilela / Shutterstock.com

Španija i mala britanska teritorija Gibraltar su započeli novu eru odnosa pošto su granične kontrole konačno ukinute poslije više decenija.

Nekoliko minuta posle ponoći, prvi putnici su prešli granicu bez ikakvih kontrola.

Glavni ministar Gibraltara, Fabijan Pikardo, poručio je: "Evropa se vratila".

Gibraltar, samoupravna britanska teritorija na krajnjem jugu Pirinejskog poluostrva, ima oko 40.000 stanovnika, ali se oslanja na 15.500 radnika koji svakodnevno dolaze iz Španije.

U vrijeme špica često su se stvarale duge kolone na kopnenoj granici zbog provjere dokumenata, naročito kada bise povećale tenzije između Velike Britanije i Španije, koja polaže pravo nad tom teritorijom, poznatom kao Stijena.

Međutim, prema sporazumu postignutom između Brisela i Londona nakon Bregzita, granične kontrole su sada ukinute.

Evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič učestvovao je u svečanom potpisivanju zajedno sa britanskim i španskim ministrima, kao i sa Pikardom.

Španski ministar spoljnih poslova, Hose Manuel Albares, izjavio je da sporazum "otvara novu eru za Gibraltar i susedni deo Španije" i da će tako stvoriti ogromne mogućnosti.

Lakši prelazak granice omogućiće preduzećima u Gibraltaru da lakše zapošljavaju i zadržavaju radnika koji žive u Španiji.

⚡️Historic. Proud to sign our Agreement with the UK on Gibraltar.



Four years of negotiations, one outcome: shared prosperity and no more barrier for the 15,000 people crossing between Spain and Gibraltar daily.pic.twitter.com/7mhl2EANbR — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic)July 14, 2026

Sporazum, kojim se Gibraltar usklađuje sa pravilima Šengena, postignut je nakon višegodišnjih pregovora između Španije, Velike Britanije i Evropske unije.

Putnici koji dolaze izvan šengenske zone i dalje će morati da pokažu pasoše na aerodromu i u luci u Gibraltaru.

Očekuje se da će španski premijer Pedro Sančez u sredu posetiti pogranično područje, gdje su radnici posljednjih nedjelja uklanjali staru žičanu ogradu koja je razdvajala dvije strane.

On je ukidanje granice opisao kao "rušenje poslednjeg zida unutar EU", dodavši da će se stvoriti zona zajedničkog prosperiteta.

Kako je zatvorena granica između Španije i Gibraltara?

Granicu je 1969. godine zatvorio španski diktator Fransisko Franko, nakon što su stanovnici Gibraltara na referendumu ubjedljivom većinom glasali da ostanu pod britanskom upravom.

Zatvaranje, koje je trajalo 13 godina, prekinulo je svakodnevni dolazak radnika iz Španije u Gibraltar i razdvojilo porodice. Od tada su se više puta stvarale duge kolone na graničnom prelazu, a česte diplomatske tenzije oko suvereniteta samo bi pooštravale kontrole.

Gibraltar

Izvor: BBA Photography / Shutterstock.com

Sa ekonomijom zasnovanom na finansijskim uslugama i onlajn igrama, Gibraltar, koji zauzima nešto manje od sedam kvadratnih kilometara, ima jedan od najviših dohodaka po glavi stanovnika u svijetu.

Dugo je bio oslonac za stanovnike oblasti Kampo de Gibraltar, koja je istorijski imala jednu od najviših stopa nezaposlenosti u Španiji.

London i Madrid spore se oko kontrole nad Gibraltarom još od 1713. godine, kada je ova mala teritorija ustupljena Velikoj Britaniji mirom iz Utrehta.

(EUpravo zato/Euronews)