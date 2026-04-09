Pet osoba povrijeđeno u udesu kod Trebinja, djevojka iz Sarajeva u teškom stanju

Pet osoba povrijeđeno u udesu kod Trebinja, djevojka iz Sarajeva u teškom stanju

Autor D.V.
0

Pet osoba, koje su povrijeđene večeras u saobraćajnoj nezgodi na ulazu u Trebinje, zbrinuti su u Bolnici, potvrđeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najteže je povrijeđena djevojka iz Sarajeva koja, kako se sumnja, ima unutrašnje krvarenje i biće hirurški zbrinuta.

Osim nje, povrijeđene su još dvije osobe iz Sarajeva - mladić koji ima prelome i njegova majka koja je ugruvana.

U sudaru su povrijeđene i dvije osobe iz Trebinja - mladić koji su zadobio prelome i djevojka kojoj još nije urađena dijagnostika.

Do sudara je došlo na putu Trebinje-Bileća.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

