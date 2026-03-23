Teška saobraćajka kod Tuzle: Jedan automobil smrskan na cesti, drugi završio na boku u jarku (FOTO)

Autor Dušan Volaš
Rano jutros, na magistralnom putu koji povezuje Tuzlu i Živinice, u mjestu Ljubače, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila, "mercedes" i "pasat".

Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrdili su da se udes dogodio u ranim jutarnjim satima.

"Dana, 23.3.2026. godine oko 04,20 sati u mjestu Ljubače grad Tuzla dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva motorna vozila. Zbog zadobivenih povreda dva lica su prevezena u JZU UKC Tuzla", saopšteno je iz policije.

Kao što se vidi na fotografiji, jedno od vozila je nakon sudara završilo na boku u obližnjem jarku, dok je drugo vozilo ostalo na cesti sa vidljivim oštećenjima.

Uviđaj su na mjestu događaja izvršili policijski službenici Policijske uprave Tuzla – Policijske stanice Zapad.

